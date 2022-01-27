https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769787906.html
Президентом Украины оказался не Зеленский
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной - РИА Новости, 27.01.2022
Президентом Украины оказался не Зеленский
Пока Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор России, функцию президента страны выполняет коллективный Запад, заявил львовский журналист Остап Дроздов на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:08
2022-01-27T14:08
2022-01-27T15:18
в мире
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор России, функцию президента страны выполняет коллективный Запад, заявил львовский журналист Остап Дроздов на своем ютьюб-канале.По его мнению, в сложившихся обстоятельствах это наилучший вариант для Украины. Если бы Зеленский приводил в жизнь свои намерения как глава государства, страна давно бы капитулировала.В последнее время западные страны обвиняют Россию в том, что она готовит "нападение" на Украину. В Москве считают, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_4e754e8dd57e6448bec5394b613d36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, россия
14:08 27.01.2022 (обновлено: 15:18 27.01.2022)
На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
Журналист Дроздов назвал коллективный Запад настоящим президентом Украины