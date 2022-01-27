https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769787906.html

Президентом Украины оказался не Зеленский

На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной - РИА Новости, 27.01.2022

Президентом Украины оказался не Зеленский

Пока Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор России, функцию президента страны выполняет коллективный Запад, заявил львовский журналист Остап Дроздов на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:08

2022-01-27T14:08

2022-01-27T15:18

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор России, функцию президента страны выполняет коллективный Запад, заявил львовский журналист Остап Дроздов на своем ютьюб-канале.По его мнению, в сложившихся обстоятельствах это наилучший вариант для Украины. Если бы Зеленский приводил в жизнь свои намерения как глава государства, страна давно бы капитулировала.В последнее время западные страны обвиняют Россию в том, что она готовит "нападение" на Украину. В Москве считают, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия