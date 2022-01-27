https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html

Очередная глупая выходка Зеленского вывела украинцев из себя

"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием - РИА Новости, 27.01.2022

Очередная глупая выходка Зеленского вывела украинцев из себя

Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:12

2022-01-27T07:12

2022-01-27T07:12

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, глава государства допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной "оккупации Харькова".Политик оценил перспективу начала боевых действий на украинской территории как маловероятную.Ранее Зеленский в интервью Washington Post заявил, что "вторжение России" может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупирован" Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе "готовы дать отпор".Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" с российской стороны у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/kharkov-1769531095.html

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в мире, украина, харьков, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, евгений мураев, россия