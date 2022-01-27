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https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html
Очередная глупая выходка Зеленского вывела украинцев из себя
"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием - РИА Новости, 27.01.2022
Очередная глупая выходка Зеленского вывела украинцев из себя
Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:12
2022-01-27T07:12
в мире
украина
харьков
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его мнению, глава государства допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной "оккупации Харькова".Политик оценил перспективу начала боевых действий на украинской территории как маловероятную.Ранее Зеленский в интервью Washington Post заявил, что "вторжение России" может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупирован" Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе "готовы дать отпор".Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" с российской стороны у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/kharkov-1769531095.html
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в мире, украина, харьков, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, евгений мураев, россия
07:12 27.01.2022
 
"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием

Экс-депутат Рады Мураев: Украина избежит войны, если Зеленский начнет следить за словами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По его мнению, глава государства допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной "оккупации Харькова".
"Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах", — отметил Мураев.
Политик оценил перспективу начала боевых действий на украинской территории как маловероятную.
"Хочу всех успокоить — войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно", — заключил экс-парламентарий.
Ранее Зеленский в интервью Washington Post заявил, что "вторжение России" может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупирован" Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе "готовы дать отпор".
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 03:17
CNN "признал" Харьков частью России
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" с российской стороны у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 17:57
Кличко прокомментировал слова Зеленского о возможной "оккупации" Харькова
 
В миреУкраинаХарьковМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныЕвгений МураевРоссия
 
 
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