Очередная глупая выходка Зеленского вывела украинцев из себя

"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
Экс-депутат Рады Мураев: Украина избежит войны, если Зеленский начнет следить за словами
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, написал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По его мнению, глава государства допустил ошибку и посеял панику, заявив о вероятной "оккупации Харькова".
"Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах", — отметил Мураев.
Политик оценил перспективу начала боевых действий на украинской территории как маловероятную.
"Хочу всех успокоить — войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно", — заключил экс-парламентарий.
Ранее Зеленский в интервью Washington Post заявил, что "вторжение России" может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупирован" Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе "готовы дать отпор".
Вчера, 03:17CNN "признал" Харьков частью России
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" с российской стороны у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.