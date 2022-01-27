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Западу показали истинное лицо Кремля
В Польше расшифровали оскорбления Запада в адрес России - РИА Новости, 27.01.2022
Западу показали истинное лицо Кремля
Польский профессор и журналист Станислав Белень опубликовал в еженедельнике Myśl Polska статью, где раскритиковал стратегию Запада в выстраивании отношений с... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:21
2022-01-27T15:21
в мире
сша
москва
польша
нато
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польский профессор и журналист Станислав Белень опубликовал в еженедельнике Myśl Polska статью, где раскритиковал стратегию Запада в выстраивании отношений с Россией."Следует задуматься, о чем свидетельствуют звучащие в адрес России оскорбления: о силе и рассудительности Запада или о его слабости и шаткости американского лидерства? Это не Кремль угрожает войной, ее предрекают все его оппоненты, ожидая, что их пророчество исполнится", — порассуждал он.Белень отметил, что Россия остается единственной страной, способной угрожать США в военной сфере, однако подобных действий, как убежден профессор, со стороны Москвы ждать не стоит."Россию интересует &lt;…&gt; ограничение эскалации взаимной враждебности. Просто удивительно, какое количество комментаторов отказывается видеть в ее предложениях шанс превратить атмосферу конфронтации в атмосферу разрядки", — возмутился автор публикации.Как подчеркнул профессор, сейчас западным странам и Украине следует принять российские интересы во внимание. В противном случае, убежден Белень, стремление "обезопасить" себя от Москвы может привести к нарушению стабильности международной системы.Сейчас на Западе все чаще звучат обвинения в адрес России, касающиеся мнимой подготовки Москвы к вторжению на Украину. В Кремле неоднократно называли эти претензии необоснованными, напоминая, что Россия перемещает войска исключительно в пределах собственных границ. Москва также указывала, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, российские власти подчеркивали, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце минувшего года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении Североатлантического альянса на восток.Накануне западные представители передали письменный ответ на предложения России. Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что США не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток. Глава внешнеполитического ведомства также называл недопустимой позицию Вашингтона, который рассматривает обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как меню, из которого выбирают только то, что "вкусно".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769714234.html
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в мире, сша, москва, польша, нато, россия
15:21 27.01.2022
 
В Польше расшифровали оскорбления Запада в адрес России

Польский профессор Белень: Запад ожидает войны, которую Россия не объявит

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКремль во время тумана
Кремль во время тумана - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кремль во время тумана. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Польский профессор и журналист Станислав Белень опубликовал в еженедельнике Myśl Polska статью, где раскритиковал стратегию Запада в выстраивании отношений с Россией.
"Следует задуматься, о чем свидетельствуют звучащие в адрес России оскорбления: о силе и рассудительности Запада или о его слабости и шаткости американского лидерства? Это не Кремль угрожает войной, ее предрекают все его оппоненты, ожидая, что их пророчество исполнится", — порассуждал он.
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Белень отметил, что Россия остается единственной страной, способной угрожать США в военной сфере, однако подобных действий, как убежден профессор, со стороны Москвы ждать не стоит.
"Россию интересует <…> ограничение эскалации взаимной враждебности. Просто удивительно, какое количество комментаторов отказывается видеть в ее предложениях шанс превратить атмосферу конфронтации в атмосферу разрядки", — возмутился автор публикации.
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Как подчеркнул профессор, сейчас западным странам и Украине следует принять российские интересы во внимание. В противном случае, убежден Белень, стремление "обезопасить" себя от Москвы может привести к нарушению стабильности международной системы.
Сейчас на Западе все чаще звучат обвинения в адрес России, касающиеся мнимой подготовки Москвы к вторжению на Украину. В Кремле неоднократно называли эти претензии необоснованными, напоминая, что Россия перемещает войска исключительно в пределах собственных границ. Москва также указывала, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, российские власти подчеркивали, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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На этом фоне в конце минувшего года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении Североатлантического альянса на восток.
Накануне западные представители передали письменный ответ на предложения России. Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что США не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток. Глава внешнеполитического ведомства также называл недопустимой позицию Вашингтона, который рассматривает обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как меню, из которого выбирают только то, что "вкусно".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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