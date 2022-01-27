https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769864281.html
В Ростовской области задержали журналистов за нарушение погранрежима
В Ростовской области задержали журналистов за нарушение погранрежима - РИА Новости, 27.01.2022
В Ростовской области задержали журналистов за нарушение погранрежима
В Ростовской области работники ФСБ задержали сотрудника Znak.com, заявили в редакции издания. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:02
2022-01-27T20:02
2022-01-27T20:32
происшествия
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ростовская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. В Ростовской области работники ФСБ задержали сотрудника Znak.com, заявили в редакции издания."Сегодня журналиста Znak.com Игната Бакина, который работал по редакционному заданию в поселке Куйбышево (Ростовская область), задержали сотрудники пограничной службы ФСБ", — сказали представители издания.Там добавили, что вместе с ним были фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. Все они сейчас находятся в здании погранслужбы.По сведениям Znak.com, претензии пограничников связаны с тем, что журналисты работали в соседней с Украиной зоне без специальных пропусков. Границу они не пересекали. Бакина опрашивали в течение часа, ему задали вопросы о деятельности редакции издания в целом, а также о его карьере и личной жизни.Источник в силовых структурах Ростовской области подтвердил РИА Новости эти данные."Будут составлены протоколы (по статье КоАП о нарушении пограничного режима в пограничной зоне)", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что среди задержанных был сотрудник "Медузы"*.Как отметили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, журналисты опрашивали местных жителей о ситуации на границе с Украиной.* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.
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происшествия, екатеринбург, ростовская область
20:02 27.01.2022 (обновлено: 20:32 27.01.2022)
В Ростовской области задержали журналистов за нарушение погранрежима
В Ростовской области задержали трех журналистов за нарушение погранрежима
ЕКАТЕРИНБУРГ/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. В Ростовской области работники ФСБ задержали сотрудника Znak.com, заявили в редакции издания.
"Сегодня журналиста Znak.com Игната Бакина, который работал по редакционному заданию в поселке Куйбышево (Ростовская область), задержали сотрудники пограничной службы ФСБ", — сказали представители издания.
Там добавили, что вместе с ним были фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. Все они сейчас находятся в здании погранслужбы.
По сведениям Znak.com, претензии пограничников связаны с тем, что журналисты работали в соседней с Украиной зоне без специальных пропусков. Границу они не пересекали. Бакина опрашивали в течение часа, ему задали вопросы о деятельности редакции издания в целом, а также о его карьере и личной жизни.
Источник в силовых структурах Ростовской области подтвердил РИА Новости эти данные.
"Будут составлены протоколы (по статье КоАП о нарушении пограничного режима в пограничной зоне)", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди задержанных был сотрудник "Медузы"*.
Как отметили в погрануправлении ФСБ России
по Ростовской области, журналисты опрашивали местных жителей о ситуации на границе с Украиной.
* СМИ, выполняющие функцию иноагента в России.