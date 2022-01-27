https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева - РИА Новости, 27.01.2022

Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева

Совет по правам человека внимательно следит ситуацией с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, полагает, что она продолжит... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:22

2022-01-27T17:22

2022-01-27T17:22

общество

нижний новгород

валерий фадеев

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет по правам человека внимательно следит ситуацией с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, полагает, что она продолжит развиваться в правовом поле, заявил в Telegram глава СПЧ Валерий Фадеев.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы"."В настоящее время она (Зарема Мусаева) находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики. Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле, и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", - приводятся слова Фадеева.По его словам, Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу и получила 15 ареста за мелкое хулиганство."Безусловно, мы внимательно следим за развитием ситуации. Члены Совета собирают и анализируют поступающую информацию. На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Однако 21 января Ленинский районный суд Грозного рассмотрел административное дело… и назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство", - пояснил Фадеев.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220127/chechnya-1769799975.html

https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html

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общество, нижний новгород, валерий фадеев, чеченская республика (чечня)