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https://ria.ru/20220127/yangulbaev-1769833392.html
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева - РИА Новости, 27.01.2022
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
Совет по правам человека внимательно следит ситуацией с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, полагает, что она продолжит... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:22
2022-01-27T17:22
общество
нижний новгород
валерий фадеев
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет по правам человека внимательно следит ситуацией с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, полагает, что она продолжит развиваться в правовом поле, заявил в Telegram глава СПЧ Валерий Фадеев.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы"."В настоящее время она (Зарема Мусаева) находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики. Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле, и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", - приводятся слова Фадеева.По его словам, Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу и получила 15 ареста за мелкое хулиганство."Безусловно, мы внимательно следим за развитием ситуации. Члены Совета собирают и анализируют поступающую информацию. На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Однако 21 января Ленинский районный суд Грозного рассмотрел административное дело… и назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство", - пояснил Фадеев.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220127/chechnya-1769799975.html
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общество, нижний новгород, валерий фадеев, чеченская республика (чечня)
17:22 27.01.2022
 
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева

Глава СПЧ Фадеев надеется на развитие ситуации с женой судьи Янгулбаева в правовом поле

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Совет по правам человека внимательно следит ситуацией с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой, полагает, что она продолжит развиваться в правовом поле, заявил в Telegram глава СПЧ Валерий Фадеев.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
14:57
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева
"В настоящее время она (Зарема Мусаева) находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики. Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле, и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", - приводятся слова Фадеева.
По его словам, Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу и получила 15 ареста за мелкое хулиганство.
"Безусловно, мы внимательно следим за развитием ситуации. Члены Совета собирают и анализируют поступающую информацию. На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Однако 21 января Ленинский районный суд Грозного рассмотрел административное дело… и назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство", - пояснил Фадеев.
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
 
ОбществоНижний НовгородВалерий ФадеевЧеченская республика (Чечня)
 
 
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