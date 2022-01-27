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Экс-главу управления Росимущества по Подмосковью задержали за взятку
Экс-главу управления Росимущества по Подмосковью задержали за взятку - РИА Новости, 27.01.2022
Экс-главу управления Росимущества по Подмосковью задержали за взятку
Бабушкинский суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте до 26 марта по делу о взятке задержанного экс-главы Росимущества Подмосковья Николая Пешкова,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:10
2022-01-27T14:44
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте до 26 марта по делу о взятке задержанного экс-главы Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева."Сейчас идёт рассмотрение ходатайства, Пешков Николай, бывший руководитель территориального управления Росимущества в Московской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.По данным следствия, экс-глава управления Росимущества по Подмосковью получил от коммерсанта взятку "за содействие в его вопросах". "Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов Российской Федерации", - добавила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
14:10 27.01.2022 (обновлено: 14:44 27.01.2022)
 
Экс-главу управления Росимущества по Подмосковью задержали за взятку

Экс-главу управления Росимущества по Московской области Пешкова задержали за взятку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте до 26 марта по делу о взятке задержанного экс-главы Росимущества Подмосковья Николая Пешкова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Сейчас идёт рассмотрение ходатайства, Пешков Николай, бывший руководитель территориального управления Росимущества в Московской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, экс-глава управления Росимущества по Подмосковью получил от коммерсанта взятку "за содействие в его вопросах". "Взятка представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов Российской Федерации", - добавила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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