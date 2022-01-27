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Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки

Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки - РИА Новости, 27.01.2022

Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки

Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:51

2022-01-27T07:51

2022-01-27T07:51

происшествия

иркутский район

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района получили от генерального директора строительной организации взятку не менее 13 миллионов рублей. За эту сумму чиновники должны были обеспечить общее покровительство при проведении подрядных работ и подписание актов выполнения муниципального контракта при возведении здания школы-детсада в поселке Большое Голоустное.Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски.

https://ria.ru/20211230/alushta-1766115907.html

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происшествия, иркутский район, иркутская область, россия