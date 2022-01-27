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Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки - РИА Новости, 27.01.2022
Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:51
2022-01-27T07:51
происшествия
иркутский район
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района получили от генерального директора строительной организации взятку не менее 13 миллионов рублей. За эту сумму чиновники должны были обеспечить общее покровительство при проведении подрядных работ и подписание актов выполнения муниципального контракта при возведении здания школы-детсада в поселке Большое Голоустное.Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски.
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происшествия, иркутский район, иркутская область, россия
07:51 27.01.2022
 
Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки

Заммэра и начальник отдела администрации Иркутского района задержаны за получение взятки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного Комитета России
Автомобиль Следственного Комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"СК предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации за получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору… Чиновники задержаны, помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района получили от генерального директора строительной организации взятку не менее 13 миллионов рублей. За эту сумму чиновники должны были обеспечить общее покровительство при проведении подрядных работ и подписание актов выполнения муниципального контракта при возведении здания школы-детсада в поселке Большое Голоустное.
Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски.
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