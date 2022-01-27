Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
Заммэра и начальник отдела администрации Иркутского района задержаны за получение взятки
Автомобиль Следственного Комитета России. Архивное фото
ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района задержаны в Приангарье за получение взятки в особо крупном размере, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"СК предъявлено обвинение заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации за получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору… Чиновники задержаны, помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капстроительства администрации Иркутского района получили от генерального директора строительной организации взятку не менее 13 миллионов рублей. За эту сумму чиновники должны были обеспечить общее покровительство при проведении подрядных работ и подписание актов выполнения муниципального контракта при возведении здания школы-детсада в поселке Большое Голоустное.
Дома и на рабочих местах чиновников проведены обыски.
30 декабря 2021, 09:39Чиновника из мэрии Алушты задержали за крупную взятку