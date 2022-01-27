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Международная выставка "ЖКХ России" пройдет 26-28 апреля в КВЦ "Экспофорум"
Международная выставка "ЖКХ России" пройдет 26-28 апреля в КВЦ "Экспофорум" - РИА Новости, 27.01.2022
Международная выставка "ЖКХ России" пройдет 26-28 апреля в КВЦ "Экспофорум"
Международная выставка "ЖКХ России" пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года в КВЦ "Экспофорум". Проект реализуется с 2004 года при поддержке и участии Правительства РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:50
2022-01-27T19:49
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 янв - Дирекция выставки "ЖКХ России". Международная выставка "ЖКХ России" пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года в КВЦ "Экспофорум". Проект реализуется с 2004 года при поддержке и участии Правительства Санкт-Петербурга, а также профильных предприятий и ассоциаций."ЖКХ России" – крупнейшее отраслевое мероприятие жилищно-коммунальной сферы. Выставка ежегодно собирает ведущих экспертов для всестороннего и независимого обсуждения перспективных направлений развития отрасли, демонстрации достижений работы коммунального хозяйства, обмена прогрессивными идеями.Мероприятие является эффективной коммуникационной бизнес-платформой, которая позволяет вести прямой диалог с представителями федеральных министерств и ведомств, руководителями регионов и администраций городов, первыми лицами Правительства Санкт-Петербурга.В рамках выставочной части лидеры производства оборудования и спецтехники для сферы ЖКХ презентуют новейшие технологии в области эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учёта и контроля и других.Специальная экспозиция SmartCity, посвящённая вопросам внедрения и реализации федерального проекта "Умный город", продемонстрирует инновационную деятельность по цифровизации отрасли.Деловая программа будет посвящена эксплуатации и капитальному ремонту жилищного фонда, модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, законодательным изменениям и вопросам тарифного регулирования, цифровизации, комфортной городской среде, энерго- и ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов, кадровой подготовке в сфере ЖКХ.Ключевыми участниками мероприятия ежегодно выступают Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и другие.Одновременно с "ЖКХ России" на площадке Экспофорума пройдёт X Юбилейный Российский международный энергетический форум и Петербургская техническая ярмарка.Официальный сайт "ЖКХ России": www.gkh.expoforum.ru.Возрастная категория 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
19:50 27.01.2022
 

Международная выставка "ЖКХ России" пройдет 26-28 апреля в КВЦ "Экспофорум"

© Фото : пресс-служба выставки "ЖКХ России"Международная выставка "ЖКХ России"
Международная выставка ЖКХ России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : пресс-служба выставки "ЖКХ России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - Дирекция выставки "ЖКХ России". Международная выставка "ЖКХ России" пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года в КВЦ "Экспофорум". Проект реализуется с 2004 года при поддержке и участии Правительства Санкт-Петербурга, а также профильных предприятий и ассоциаций.
"ЖКХ России" – крупнейшее отраслевое мероприятие жилищно-коммунальной сферы. Выставка ежегодно собирает ведущих экспертов для всестороннего и независимого обсуждения перспективных направлений развития отрасли, демонстрации достижений работы коммунального хозяйства, обмена прогрессивными идеями.
Мероприятие является эффективной коммуникационной бизнес-платформой, которая позволяет вести прямой диалог с представителями федеральных министерств и ведомств, руководителями регионов и администраций городов, первыми лицами Правительства Санкт-Петербурга.
В рамках выставочной части лидеры производства оборудования и спецтехники для сферы ЖКХ презентуют новейшие технологии в области эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учёта и контроля и других.
Специальная экспозиция SmartCity, посвящённая вопросам внедрения и реализации федерального проекта "Умный город", продемонстрирует инновационную деятельность по цифровизации отрасли.
Деловая программа будет посвящена эксплуатации и капитальному ремонту жилищного фонда, модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, законодательным изменениям и вопросам тарифного регулирования, цифровизации, комфортной городской среде, энерго- и ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов, кадровой подготовке в сфере ЖКХ.
Ключевыми участниками мероприятия ежегодно выступают Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" и другие.
Одновременно с "ЖКХ России" на площадке Экспофорума пройдёт X Юбилейный Российский международный энергетический форум и Петербургская техническая ярмарка.
Официальный сайт "ЖКХ России": www.gkh.expoforum.ru.
Возрастная категория 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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