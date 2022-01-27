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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/vystavka-1769736735.html
Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства
Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства - РИА Новости, 27.01.2022
Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства
В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана, сообщает корреспондент... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:20
2022-01-27T11:20
культура
искусство
москва
выставки
новости культуры
московский музей современного искусства
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полина аскери
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана, сообщает корреспондент РИА Новости.В экспозицию вошли работы из серии Aggregations ("Объединения"), принесшие Кван Йонг Чану всемирную известность. Они были созданы в период с 1990-х по 2021 годы. Все их расположили на двух этажах и сгруппировали по времени создания. Эти произведения художника представляют собой настенные панно, сделанные из традиционной корейской бумаги "ханчжи", которую вручную изготавливает из коры шелковичного дерева."С 1995 года его серия Aggregations начала жизнь. Мы выстроили проект так, что в первом темно-синем зале представлены более ранние работы. Конец 90-х и 2000-е — во втором, светло-серо-голубом. В третьем — уголок лекаря, полностью воссозданная картинка воспоминаний художника. Дальше мы поднимаемся на второй этаж, и там вы уже видите буйство красок: работы, которые были созданы в 2010-2020 годах. Яркие, мощные, кричащие, совершенно другие по энергетике, но не менее важные", — рассказала куратор выставки, галерист Полина Аскери.В одном из залов беспрерывно идет показ фильма о Кван Йонг Чане, где он рассказывает о своих работах и творческом методе.Аскери тоже подчеркнула патриотичность Чана, но при этом отметила, что его работы мультикультурны и понятны публике любых возрастов из разных стран. "Он говорит на те темы, которые важны всем нам. Он говорит о любви, о семье, о взаимоотношениях, о тоске по Родине. Это то, что может отозваться у каждого из нас", — добавила она.В своих произведениях Кван Йонг Чан обращается к трагической истории родной страны, детским воспоминаниям и конфуцианству. В одном из залов, помимо работ художника, на стенах написаны диалекты Конфуция.Посмотреть на работы Кван Йонг Чана можно с 27 января по 13 марта.
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РИА Новости
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искусство, москва, выставки, новости культуры, московский музей современного искусства, музеи, полина аскери
11:20 27.01.2022
 
Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства

Выставка художника Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФотограф на выставке южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
Фотограф на выставке южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана, сообщает корреспондент РИА Новости.
В экспозицию вошли работы из серии Aggregations ("Объединения"), принесшие Кван Йонг Чану всемирную известность. Они были созданы в период с 1990-х по 2021 годы. Все их расположили на двух этажах и сгруппировали по времени создания.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Посетительницы выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана Московском музее современного искусства (ММОМА)

Посетительницы выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
1 из 3

Посетительницы выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
2 из 3

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
3 из 3

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительницы выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Экспонат выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА)

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Эти произведения художника представляют собой настенные панно, сделанные из традиционной корейской бумаги "ханчжи", которую вручную изготавливает из коры шелковичного дерева.
"С 1995 года его серия Aggregations начала жизнь. Мы выстроили проект так, что в первом темно-синем зале представлены более ранние работы. Конец 90-х и 2000-е во втором, светло-серо-голубом. В третьем — уголок лекаря, полностью воссозданная картинка воспоминаний художника. Дальше мы поднимаемся на второй этаж, и там вы уже видите буйство красок: работы, которые были созданы в 2010-2020 годах. Яркие, мощные, кричащие, совершенно другие по энергетике, но не менее важные", — рассказала куратор выставки, галерист Полина Аскери.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКуратор выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА) Полина Аскери.
Куратор выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА) Полина Аскери. - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Куратор выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства (ММОМА) Полина Аскери.
В одном из залов беспрерывно идет показ фильма о Кван Йонг Чане, где он рассказывает о своих работах и творческом методе.
"Все художники должны думать о своей идентичности, которая может корениться в истории их стран и процессе развития. Идентичность моей работы передает истоки культуры и жизни моей страны, поэтому в качестве материала для своих работ я использую корейскую шелковичную бумагу", — говорит художник на видео.
Аскери тоже подчеркнула патриотичность Чана, но при этом отметила, что его работы мультикультурны и понятны публике любых возрастов из разных стран.
"Он говорит на те темы, которые важны всем нам. Он говорит о любви, о семье, о взаимоотношениях, о тоске по Родине. Это то, что может отозваться у каждого из нас", — добавила она.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетительница выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
Посетительница выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посетительница выставки южнокорейского художника Кван Йонг Чана в Московском музее современного искусства
В своих произведениях Кван Йонг Чан обращается к трагической истории родной страны, детским воспоминаниям и конфуцианству. В одном из залов, помимо работ художника, на стенах написаны диалекты Конфуция.
"Кван Йонг Чан очень часто прибегает к цитированию именно этого великого мыслителя и мне, честно говоря, это очень близко, поэтому я приняла решение поставить некоторые его высказывания", — поделилась Аскери.
Посмотреть на работы Кван Йонг Чана можно с 27 января по 13 марта.
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