https://ria.ru/20220127/vystavka-1769736735.html

Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства

Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства - РИА Новости, 27.01.2022

Выставка Кван Йонг Чана открылась в Московском музее современного искусства

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана, сообщает корреспондент... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:20

2022-01-27T11:20

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка известного южнокорейского художника Кван Йонг Чана, сообщает корреспондент РИА Новости.В экспозицию вошли работы из серии Aggregations ("Объединения"), принесшие Кван Йонг Чану всемирную известность. Они были созданы в период с 1990-х по 2021 годы. Все их расположили на двух этажах и сгруппировали по времени создания. Эти произведения художника представляют собой настенные панно, сделанные из традиционной корейской бумаги "ханчжи", которую вручную изготавливает из коры шелковичного дерева."С 1995 года его серия Aggregations начала жизнь. Мы выстроили проект так, что в первом темно-синем зале представлены более ранние работы. Конец 90-х и 2000-е — во втором, светло-серо-голубом. В третьем — уголок лекаря, полностью воссозданная картинка воспоминаний художника. Дальше мы поднимаемся на второй этаж, и там вы уже видите буйство красок: работы, которые были созданы в 2010-2020 годах. Яркие, мощные, кричащие, совершенно другие по энергетике, но не менее важные", — рассказала куратор выставки, галерист Полина Аскери.В одном из залов беспрерывно идет показ фильма о Кван Йонг Чане, где он рассказывает о своих работах и творческом методе.Аскери тоже подчеркнула патриотичность Чана, но при этом отметила, что его работы мультикультурны и понятны публике любых возрастов из разных стран. "Он говорит на те темы, которые важны всем нам. Он говорит о любви, о семье, о взаимоотношениях, о тоске по Родине. Это то, что может отозваться у каждого из нас", — добавила она.В своих произведениях Кван Йонг Чан обращается к трагической истории родной страны, детским воспоминаниям и конфуцианству. В одном из залов, помимо работ художника, на стенах написаны диалекты Конфуция.Посмотреть на работы Кван Йонг Чана можно с 27 января по 13 марта.

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