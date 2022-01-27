https://ria.ru/20220127/vyplaty-1769797604.html
Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля
Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля - РИА Новости, 27.01.2022
Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:46
2022-01-27T14:46
2022-01-27T22:36
общество
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769826013_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b19d9ac0f96a86ab1394d60fec26c928.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента, сообщила пресс-служба кабмина.Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми."В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью", — уточнили в правительстве.Кроме того, вырастет и размер материнского капитала, на первого ребенка он поднимется до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи), на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.С 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат — раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html
https://ria.ru/20211230/vyplaty-1766140597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769826013_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6fa75b392fc1aa3bfd652dcfaa8022e3.jpg
Мишустин: "Cоциальные выплаты будут увеличены на 8,4%"
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента, сообщила пресс-служба кабмина.
Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми.
2022-01-27T14:46
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия
14:46 27.01.2022 (обновлено: 22:36 27.01.2022)
Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля
Мишустин подписал постановление об индексации выплат и пособий на 8,4 процента с 1 февраля
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента, сообщила
пресс-служба кабмина.
Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми.
"В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью", — уточнили в правительстве.
Кроме того, вырастет и размер материнского капитала, на первого ребенка он поднимется до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи), на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.
С 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат — раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.