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Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля

Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля - РИА Новости, 27.01.2022

Социальные выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:46

2022-01-27T14:46

2022-01-27T22:36

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента, сообщила пресс-служба кабмина.Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми."В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью", — уточнили в правительстве.Кроме того, вырастет и размер материнского капитала, на первого ребенка он поднимется до 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысячи), на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.С 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат — раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html

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Мишустин: "Cоциальные выплаты будут увеличены на 8,4%" Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 процента, сообщила пресс-служба кабмина. Как отметили там, это касается денег, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также пострадавшие на производстве. Увеличатся и некоторые пособия для семей с детьми. 2022-01-27T14:46 true PT1M11S

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общество, михаил мишустин, россия