https://ria.ru/20220127/vstrecha-1769803156.html

Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали

Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали - РИА Новости, 27.01.2022

Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали

Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтверждает проведение... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:11

2022-01-27T15:11

2022-01-27T15:11

германия

владимир путин

восточная европа

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтверждает проведение традиционной встречи представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, даты встречи пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Встреча находится в стадии планирования, не можем сообщить вам деталей", - сказали в Восточном комитете, добавив, что встреча в этом году пройдет в "онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса".Отвечая на вопрос о возможных участниках с немецкой стороны, в организации заявили, что речь идет о конфиденциальном совещании, имена участников не анонсируются.Восточный комитет немецкой экономики традиционно организует раз в год встречу предпринимателей с президентом Владимиром Путиным и министрами экономического блока. Эти встречи проходят в закрытом формате.

https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769638767.html

германия

восточная европа

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германия, владимир путин, восточная европа