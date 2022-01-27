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Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали
Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали - РИА Новости, 27.01.2022
Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали
Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтверждает проведение... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:11
2022-01-27T15:11
германия
владимир путин
восточная европа
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтверждает проведение традиционной встречи представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, даты встречи пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Встреча находится в стадии планирования, не можем сообщить вам деталей", - сказали в Восточном комитете, добавив, что встреча в этом году пройдет в "онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса".Отвечая на вопрос о возможных участниках с немецкой стороны, в организации заявили, что речь идет о конфиденциальном совещании, имена участников не анонсируются.Восточный комитет немецкой экономики традиционно организует раз в год встречу предпринимателей с президентом Владимиром Путиным и министрами экономического блока. Эти встречи проходят в закрытом формате.
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германия, владимир путин, восточная европа
15:11 27.01.2022
 
Дату встречи Путина с немецкими бизнесменами пока не назвали

Восточный комитет: даты встречи немецкого бизнеса с Путиным в 2022 году пока нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Путин
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, подтверждает проведение традиционной встречи представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, даты встречи пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Встреча находится в стадии планирования, не можем сообщить вам деталей", - сказали в Восточном комитете, добавив, что встреча в этом году пройдет в "онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями ведущих итальянских компаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 16:34
Встреча Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов
Отвечая на вопрос о возможных участниках с немецкой стороны, в организации заявили, что речь идет о конфиденциальном совещании, имена участников не анонсируются.
Восточный комитет немецкой экономики традиционно организует раз в год встречу предпринимателей с президентом Владимиром Путиным и министрами экономического блока. Эти встречи проходят в закрытом формате.
 
ГерманияВладимир ПутинВосточная Европа
 
 
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