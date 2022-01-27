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В Кремле ответили на вопрос о сроках новой встречи Лаврова и Блинкена
В Кремле ответили на вопрос о сроках новой встречи Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 27.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках новой встречи Лаврова и Блинкена
Понимания о точных сроках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Владимира... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:50
2022-01-27T12:50
2022-01-27T13:01
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Понимания о точных сроках встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Пока точно-то они не договорились. Действительно, они говорили, что будет смысл встретиться, но когда, если не ошибаюсь, пока нет понимания", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о сроках встречи Лаврова и Блинкена.
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в мире, дмитрий песков, сергей лавров, энтони блинкен, сша, владимир путин, россия
12:50 27.01.2022 (обновлено: 13:01 27.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос о сроках новой встречи Лаврова и Блинкена
Пресс-секретарь Песков: понимания о точных сроках встречи Лаврова и Блинкена пока нет