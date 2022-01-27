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Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ
Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ - РИА Новости, 27.01.2022
Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:14
2022-01-27T19:14
в мире
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
воз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром, они обсудили включение Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился в Москве с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром. Стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов - Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора - в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities), а также созданию в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам", - говорится в сообщении.По словам представителя ВОЗ, Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, поскольку ее регуляторная система в достаточной мере развита, уточнили в пресс-службе.Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины "Спутник V", очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль, подчеркнули в Минздраве.Аккредитация на соответствие требованиям ВОЗ является условиям для поставок в программы ООН отдельных типов медицинской продукции. В рамках предыдущего визита в декабре 2021 года Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку российской системе регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769543330.html
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в мире, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
19:14 27.01.2022
 
Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ

Мурашко обсудил с представителем ВОЗ включение Минздрава в список регуляторных органов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром, они обсудили включение Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился в Москве с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром. Стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов - Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора - в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities), а также созданию в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам", - говорится в сообщении.
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По словам представителя ВОЗ, Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, поскольку ее регуляторная система в достаточной мере развита, уточнили в пресс-службе.
Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины "Спутник V", очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль, подчеркнули в Минздраве.
Аккредитация на соответствие требованиям ВОЗ является условиям для поставок в программы ООН отдельных типов медицинской продукции. В рамках предыдущего визита в декабре 2021 года Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку российской системе регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, пояснили в пресс-службе.
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