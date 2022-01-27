https://ria.ru/20220127/voz-1769857428.html

Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ

Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ - РИА Новости, 27.01.2022

Мурашко провел встречу с представителем ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:14

2022-01-27T19:14

2022-01-27T19:14

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром, они обсудили включение Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился в Москве с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром. Стороны обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов - Минздрава России, Минпромторга России и Росздравнадзора - в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities), а также созданию в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам", - говорится в сообщении.По словам представителя ВОЗ, Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, поскольку ее регуляторная система в достаточной мере развита, уточнили в пресс-службе.Гаспар также отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины "Спутник V", очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль, подчеркнули в Минздраве.Аккредитация на соответствие требованиям ВОЗ является условиям для поставок в программы ООН отдельных типов медицинской продукции. В рамках предыдущего визита в декабре 2021 года Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку российской системе регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769543330.html

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