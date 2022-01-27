https://ria.ru/20220127/voyna-1769860570.html

Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны

Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны - РИА Новости, 27.01.2022

Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти" и подчеркнул, что долг каждого —... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:41

2022-01-27T19:41

2022-01-27T19:54

европа

москва

владимир путин

центр "холокост"

вторая мировая война (1939-1945)

холокост

российский еврейский конгресс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754754081_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_3f738630d46e2e6e22578b0cda0ec842.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти" и подчеркнул, что долг каждого — сохранить и передать поколениям правду о событиях Второй мировой войны.Обращение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, приурочено к мемориальному вечеру, который проходит в рамках "Недели памяти" в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.По словам Путина, сколько бы ни прошло времени, человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе соотечественников, "растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней".Президент отметил, что страна гордится беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, освободивших Европу и мир от нацизма, спасших от истребления целые народы."Наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии", — приводятся слова российского лидера на сайте.Он также выразил искреннюю признательность организаторам "Недели памяти", ее участникам, волонтерам и всем, кто дорожит исторической истиной и проявляет высокую гражданскую ответственность.Ежегодная "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, проходит в России с 17 января по 4 февраля. В этот период проходит цикл мемориальных и образовательных мероприятий. Ее организует Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост".

https://ria.ru/20220127/voyna-1769839289.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html

https://ria.ru/20220127/blokada-1769776007.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, москва, владимир путин, центр "холокост", вторая мировая война (1939-1945), холокост, российский еврейский конгресс, россия