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Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны
Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны - РИА Новости, 27.01.2022
Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти" и подчеркнул, что долг каждого —... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:41
2022-01-27T19:54
европа
москва
владимир путин
центр "холокост"
вторая мировая война (1939-1945)
холокост
российский еврейский конгресс
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти" и подчеркнул, что долг каждого — сохранить и передать поколениям правду о событиях Второй мировой войны.Обращение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, приурочено к мемориальному вечеру, который проходит в рамках "Недели памяти" в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.По словам Путина, сколько бы ни прошло времени, человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе соотечественников, "растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней".Президент отметил, что страна гордится беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, освободивших Европу и мир от нацизма, спасших от истребления целые народы."Наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии", — приводятся слова российского лидера на сайте.Он также выразил искреннюю признательность организаторам "Недели памяти", ее участникам, волонтерам и всем, кто дорожит исторической истиной и проявляет высокую гражданскую ответственность.Ежегодная "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, проходит в России с 17 января по 4 февраля. В этот период проходит цикл мемориальных и образовательных мероприятий. Ее организует Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост".
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европа, москва, владимир путин, центр "холокост", вторая мировая война (1939-1945), холокост, российский еврейский конгресс, россия
19:41 27.01.2022 (обновлено: 19:54 27.01.2022)
 
Путин призвал сохранить правду о событиях Второй мировой войны

Путин: важно сохранить и передать поколениям правду о событиях Второй мировой войны

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность организаторам мемориального вечера "Хранитель памяти" и подчеркнул, что долг каждого — сохранить и передать поколениям правду о событиях Второй мировой войны.
Обращение главы государства, опубликованное на сайте Кремля, приурочено к мемориальному вечеру, который проходит в рамках "Недели памяти" в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.
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По словам Путина, сколько бы ни прошло времени, человечество никогда не забудет страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, произошедшую в годы Второй мировой войны. Он подчеркнул, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе соотечественников, "растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней".
Президент отметил, что страна гордится беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, освободивших Европу и мир от нацизма, спасших от истребления целые народы.
"Наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии", — приводятся слова российского лидера на сайте.
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Международный день памяти жертв Холокоста
Он также выразил искреннюю признательность организаторам "Недели памяти", ее участникам, волонтерам и всем, кто дорожит исторической истиной и проявляет высокую гражданскую ответственность.
Ежегодная "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, проходит в России с 17 января по 4 февраля. В этот период проходит цикл мемориальных и образовательных мероприятий. Ее организует Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост".
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ЕвропаМоскваВладимир ПутинЦентр "Холокост"Вторая мировая война (1939-1945)ХолокостРоссийский еврейский конгрессРоссия
 
 
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