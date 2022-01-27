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Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля
Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля - РИА Новости, 27.01.2022
Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля
Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер довела до слез главу кнессета Израиля Мики Леви в ходе своего выступления в бундестаге ФРГ, на котором также РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:05
2022-01-27T15:07
в мире
берлин (город)
оон
чехия
дахау
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
мики леви
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер довела до слез главу кнессета Израиля Мики Леви в ходе своего выступления в бундестаге ФРГ, на котором также присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, другие официальные лица.Госпожа Ауэрбахер произнесла речь на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма. Оно было приурочено к 77-ой годовщине освобождения нацистского "лагеря смерти" Аушвиц на территории Польши советскими войсками. С 2005 года по решению ГА ООН 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ранее в Берлине прошло возложение венков в Мемориале жертвам Холокоста, в котором принял участие председатель кнессета Израиля Леви, канцлер Шольц, представители других конституционных органов ФРГ."Я в течение 75 лет проживаю в Нью-Йорке, но все еще хорошо помню страшное время ужаса и ненависти. К сожалению, эта раковая опухоль снова проснулась, и антисемитизм снова стал повседневностью во многих странах мира, как и в Германии. Эта болезнь должна быть излечена как можно быстрее", - сказала Аэурбахер, выступая в бундестаге.Она рассказала, что родилась на юго-западе Германии, недалеко от Шварцвальда. С 1933 года семья подвергалась антисемитским гонениям. Родственники госпожи Ауэрбахер были арестованы, еврейские жители мужского пола отправлялись в концлагерь Дахау. Девочке не разрешили посещать местную школу из-за ее национальности. Она должна была носить в городе нашивку в виде "желтой звезды", как еврейка.В возрасте 7 лет Ауэрбахер была в августе 1942 года депортирована вместе с родителями в концлагерь Терезиенштадт в Чехословакии. Узники страдали от голода, холода, крыс и вшей, массовых эпидемий. Узников Терезиенштадта регулярно вывозили в концентрационный лагерь Аушвиц рядом с польским городом Освенцим, где их убивали в газовых камерах и сжигали в крематории."Дети быстро становились взрослыми. Самыми важными словами для нас были "хлеб", "картофель" и "суп"", - рассказала бывшая узница о своей жизни в лагере. Председатель кнессета Израиля Леви заплакал в ходе этого рассказа.8 мая 1945 года Инга и ее родители были освобождены из Терезиенштадта, в котором они провели около трех лет, солдатами Красной Армии. В мае 1946 года они эмигрировали в Соединенные Штаты, где Аэурбахер в течение нескольких лет лечилась от туберкулеза, которым она заразилась в лагере.Терезиенштадт, или Терезиенштадтское гетто, - нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего города Терезин в Чехии. Был создан в ноябре 1941 года. Через лагерь прошли около 140 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. Около 33 тысячи узников погибли в лагере от непереносимых условий. Около 88 тысяч были депортированы в Аушвиц и другие нацистские "лагеря смерти" и убиты там. Терезин был освобожден советскими войсками 9 мая 1945 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/putin-1769798565.html
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чехия
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в мире, берлин (город), оон, чехия, дахау, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, мики леви
15:05 27.01.2022 (обновлено: 15:07 27.01.2022)
 
Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля

Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля в бундестаге ФРГ

© REUTERS / Hannibal HanschkeСпикер кнессета Израиля Мики Леви во время выступления бывшей узницы нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер
Спикер кнессета Израиля Мики Леви во время выступления бывшей узницы нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Спикер кнессета Израиля Мики Леви во время выступления бывшей узницы нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер довела до слез главу кнессета Израиля Мики Леви в ходе своего выступления в бундестаге ФРГ, на котором также присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, другие официальные лица.
Госпожа Ауэрбахер произнесла речь на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма. Оно было приурочено к 77-ой годовщине освобождения нацистского "лагеря смерти" Аушвиц на территории Польши советскими войсками. С 2005 года по решению ГА ООН 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ранее в Берлине прошло возложение венков в Мемориале жертвам Холокоста, в котором принял участие председатель кнессета Израиля Леви, канцлер Шольц, представители других конституционных органов ФРГ.
© REUTERS / Michele TantussiБывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер выступает на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма
Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер выступает на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Michele Tantussi
Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер выступает на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма
"Я в течение 75 лет проживаю в Нью-Йорке, но все еще хорошо помню страшное время ужаса и ненависти. К сожалению, эта раковая опухоль снова проснулась, и антисемитизм снова стал повседневностью во многих странах мира, как и в Германии. Эта болезнь должна быть излечена как можно быстрее", - сказала Аэурбахер, выступая в бундестаге.
Она рассказала, что родилась на юго-западе Германии, недалеко от Шварцвальда. С 1933 года семья подвергалась антисемитским гонениям. Родственники госпожи Ауэрбахер были арестованы, еврейские жители мужского пола отправлялись в концлагерь Дахау. Девочке не разрешили посещать местную школу из-за ее национальности. Она должна была носить в городе нашивку в виде "желтой звезды", как еврейка.
В возрасте 7 лет Ауэрбахер была в августе 1942 года депортирована вместе с родителями в концлагерь Терезиенштадт в Чехословакии. Узники страдали от голода, холода, крыс и вшей, массовых эпидемий. Узников Терезиенштадта регулярно вывозили в концентрационный лагерь Аушвиц рядом с польским городом Освенцим, где их убивали в газовых камерах и сжигали в крематории.
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"Дети быстро становились взрослыми. Самыми важными словами для нас были "хлеб", "картофель" и "суп"", - рассказала бывшая узница о своей жизни в лагере. Председатель кнессета Израиля Леви заплакал в ходе этого рассказа.
8 мая 1945 года Инга и ее родители были освобождены из Терезиенштадта, в котором они провели около трех лет, солдатами Красной Армии. В мае 1946 года они эмигрировали в Соединенные Штаты, где Аэурбахер в течение нескольких лет лечилась от туберкулеза, которым она заразилась в лагере.
Терезиенштадт, или Терезиенштадтское гетто, - нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего города Терезин в Чехии. Был создан в ноябре 1941 года. Через лагерь прошли около 140 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. Около 33 тысячи узников погибли в лагере от непереносимых условий. Около 88 тысяч были депортированы в Аушвиц и другие нацистские "лагеря смерти" и убиты там. Терезин был освобожден советскими войсками 9 мая 1945 года.
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