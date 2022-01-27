15:05 27.01.2022 (обновлено: 15:07 27.01.2022)
Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля
Бывшая узница концлагеря довела до слез главу кнессета Израиля в бундестаге ФРГ
© REUTERS / Hannibal HanschkeСпикер кнессета Израиля Мики Леви во время выступления бывшей узницы нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер
Спикер кнессета Израиля Мики Леви во время выступления бывшей узницы нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер довела до слез главу кнессета Израиля Мики Леви в ходе своего выступления в бундестаге ФРГ, на котором также присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, другие официальные лица.
Госпожа Ауэрбахер произнесла речь на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма. Оно было приурочено к 77-ой годовщине освобождения нацистского "лагеря смерти" Аушвиц на территории Польши советскими войсками. С 2005 года по решению ГА ООН 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Ранее в Берлине прошло возложение венков в Мемориале жертвам Холокоста, в котором принял участие председатель кнессета Израиля Леви, канцлер Шольц, представители других конституционных органов ФРГ.
© REUTERS / Michele TantussiБывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер выступает на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма
Бывшая узница нацистского концлагеря Инге Ауэрбахер выступает на специальном заседании бундестага ФРГ, посвященном памяти жертв национал-социализма
"Я в течение 75 лет проживаю в Нью-Йорке, но все еще хорошо помню страшное время ужаса и ненависти. К сожалению, эта раковая опухоль снова проснулась, и антисемитизм снова стал повседневностью во многих странах мира, как и в Германии. Эта болезнь должна быть излечена как можно быстрее", - сказала Аэурбахер, выступая в бундестаге.
Она рассказала, что родилась на юго-западе Германии, недалеко от Шварцвальда. С 1933 года семья подвергалась антисемитским гонениям. Родственники госпожи Ауэрбахер были арестованы, еврейские жители мужского пола отправлялись в концлагерь Дахау. Девочке не разрешили посещать местную школу из-за ее национальности. Она должна была носить в городе нашивку в виде "желтой звезды", как еврейка.
В возрасте 7 лет Ауэрбахер была в августе 1942 года депортирована вместе с родителями в концлагерь Терезиенштадт в Чехословакии. Узники страдали от голода, холода, крыс и вшей, массовых эпидемий. Узников Терезиенштадта регулярно вывозили в концентрационный лагерь Аушвиц рядом с польским городом Освенцим, где их убивали в газовых камерах и сжигали в крематории.
"Дети быстро становились взрослыми. Самыми важными словами для нас были "хлеб", "картофель" и "суп"", - рассказала бывшая узница о своей жизни в лагере. Председатель кнессета Израиля Леви заплакал в ходе этого рассказа.
8 мая 1945 года Инга и ее родители были освобождены из Терезиенштадта, в котором они провели около трех лет, солдатами Красной Армии. В мае 1946 года они эмигрировали в Соединенные Штаты, где Аэурбахер в течение нескольких лет лечилась от туберкулеза, которым она заразилась в лагере.
Терезиенштадт, или Терезиенштадтское гетто, - нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего города Терезин в Чехии. Был создан в ноябре 1941 года. Через лагерь прошли около 140 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. Около 33 тысячи узников погибли в лагере от непереносимых условий. Около 88 тысяч были депортированы в Аушвиц и другие нацистские "лагеря смерти" и убиты там. Терезин был освобожден советскими войсками 9 мая 1945 года.