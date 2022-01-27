https://ria.ru/20220127/voyna-1769753288.html

В Минске призвали хранить память о трагических событиях войны

В Минске призвали хранить память о трагических событиях войны - РИА Новости, 27.01.2022

В Минске призвали хранить память о трагических событиях войны

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что на фоне происходящих в настоящее время событий в мире нужно хранить память о... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:50

2022-01-27T11:50

2022-01-27T20:20

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что на фоне происходящих в настоящее время событий в мире нужно хранить память о трагических моментах истории, включая Холокост.Он отметил, что "из 6 миллионов жертв нацистской политики окончательного решения еврейского вопроса более 800 тысяч (человек – ред.) были уничтожены оккупантами на белорусской земле". "Поэтому Холокост - это не только боль еврейского народа, это - боль Беларуси", - заявил замминистра.По его словам, проводимое в Белоруссии новое расследование преступлений фашистов свидетельствует об их "поистине чудовищных масштабах". "По имеющимся данным, общее число жертв, уничтоженных во время войны мирных граждан БССР, составляет более 3 миллионов человек. Эти преступления не имеют срока давности, о них нельзя забывать, о них надо помнить и рассказывать молодежи, чтобы научить ценить и защищать человеческие жизнь и достоинство", - сказал Алейник.Он подчеркнул, что и внутри страны, и на международных площадках Белоруссия делает все возможное для сохранения и укрепления этой памяти. По словам замминистра, работа по увековечиванию памяти жертв политики геноцида на белорусской земле будет продолжена. Он заметил, что в текущем году страна уже внесла вклад в укреплении этой памяти, став в ООН соавтором резолюции о недопустимости отрицания Холокоста, которую приняли 20 января.Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны, идет расследование. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/blokada-1769732174.html

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