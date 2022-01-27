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Американцы пожалели Наполеона после предложения напасть на Россию с востока
Американцы вспомнили о Наполеоне после призыва напасть на Россию с востока - РИА Новости, 27.01.2022
Американцы пожалели Наполеона после предложения напасть на Россию с востока
Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:46
2022-01-27T11:41
в мире
сша
наполеон бонапарт
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока.Поводом стал пост в твиттере, автор которого заключил, что США могут легко вторгнуться в Россию через "заднюю дверь". Твит сопровождается картой мира с изображением северо-восточной части России и Аляски."Конечно, вторгнуться в Россию в январе — залог успеха", — сыронизировал voidsrus."Они хотят зайти через Сибирь? Удачи, это будет Вьетнам, Афганистан, Корея и высадка в заливе Свиней в одном месте", — предупредил HeiBaisWrath.Другие комментаторы вспомнили об одном из выдающихся полководцев, которому так и не удалось покорить Россию."Наполеон Бонапарт вошел в чат", — пошутил real-human-not-a-bot."А Наполеон даже не подумал об этом, вот лопух!" — подытожил JosefStallion.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html
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в мире, сша, наполеон бонапарт, россия
10:46 27.01.2022 (обновлено: 11:41 27.01.2022)
 
Американцы вспомнили о Наполеоне после призыва напасть на Россию с востока

Пользователи Reddit: попытки нападения на Россию предпринимают только распадающиеся страны

© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанкБерингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / В. Чистяков
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Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока.
Поводом стал пост в твиттере, автор которого заключил, что США могут легко вторгнуться в Россию через "заднюю дверь". Твит сопровождается картой мира с изображением северо-восточной части России и Аляски.
"Каждая распадающаяся империя мечтает напасть на Россию", — написал thegrandlvlr.
"Конечно, вторгнуться в Россию в январе — залог успеха", — сыронизировал voidsrus.
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"Они хотят зайти через Сибирь? Удачи, это будет Вьетнам, Афганистан, Корея и высадка в заливе Свиней в одном месте", — предупредил HeiBaisWrath.
"Полагаю, они не усвоили урок японской интервенции в Сибирь в годы Гражданской войны в России", —отметил BatJJ9.
Другие комментаторы вспомнили об одном из выдающихся полководцев, которому так и не удалось покорить Россию.
"Наполеон Бонапарт вошел в чат", — пошутил real-human-not-a-bot.
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Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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