https://ria.ru/20220127/vostok-1769740021.html

Американцы пожалели Наполеона после предложения напасть на Россию с востока

Американцы вспомнили о Наполеоне после призыва напасть на Россию с востока - РИА Новости, 27.01.2022

Американцы пожалели Наполеона после предложения напасть на Россию с востока

Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:46

2022-01-27T10:46

2022-01-27T11:41

в мире

сша

наполеон бонапарт

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока.Поводом стал пост в твиттере, автор которого заключил, что США могут легко вторгнуться в Россию через "заднюю дверь". Твит сопровождается картой мира с изображением северо-восточной части России и Аляски."Конечно, вторгнуться в Россию в январе — залог успеха", — сыронизировал voidsrus."Они хотят зайти через Сибирь? Удачи, это будет Вьетнам, Афганистан, Корея и высадка в заливе Свиней в одном месте", — предупредил HeiBaisWrath.Другие комментаторы вспомнили об одном из выдающихся полководцев, которому так и не удалось покорить Россию."Наполеон Бонапарт вошел в чат", — пошутил real-human-not-a-bot."А Наполеон даже не подумал об этом, вот лопух!" — подытожил JosefStallion.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

https://ria.ru/20220127/otnosheniya-1769728961.html

https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html

сша

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в мире, сша, наполеон бонапарт, россия