Американцы пожалели Наполеона после предложения напасть на Россию с востока

10:46 27.01.2022 (обновлено: 11:41 27.01.2022)
Американцы вспомнили о Наполеоне после призыва напасть на Россию с востока
Пользователи Reddit: попытки нападения на Россию предпринимают только распадающиеся страны
Берингово море в районе поселка Сиреники на Чукотке
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают вопрос о возможности нападения на Россию с востока.
Поводом стал пост в твиттере, автор которого заключил, что США могут легко вторгнуться в Россию через "заднюю дверь". Твит сопровождается картой мира с изображением северо-восточной части России и Аляски.
"Каждая распадающаяся империя мечтает напасть на Россию", — написал thegrandlvlr.
"Конечно, вторгнуться в Россию в январе — залог успеха", — сыронизировал voidsrus.
"Они хотят зайти через Сибирь? Удачи, это будет Вьетнам, Афганистан, Корея и высадка в заливе Свиней в одном месте", — предупредил HeiBaisWrath.
"Полагаю, они не усвоили урок японской интервенции в Сибирь в годы Гражданской войны в России", —отметил BatJJ9.
Другие комментаторы вспомнили об одном из выдающихся полководцев, которому так и не удалось покорить Россию.
"Наполеон Бонапарт вошел в чат", — пошутил real-human-not-a-bot.
"А Наполеон даже не подумал об этом, вот лопух!" — подытожил JosefStallion.
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.