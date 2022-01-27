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Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:18
2022-01-27T00:18
2022-01-27T00:19
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
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в мире, украина, киев, борис грызлов, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
00:18 27.01.2022 (обновлено: 00:19 27.01.2022)
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Полпред РФ в контактной группе Грызлов: Киев нарушает условия отвода вооружения в Донбассе