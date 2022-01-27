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Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:18
2022-01-27T00:19
в мире
украина
киев
борис грызлов
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, борис грызлов, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
00:18 27.01.2022 (обновлено: 00:19 27.01.2022)
 
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе

Полпред РФ в контактной группе Грызлов: Киев нарушает условия отвода вооружения в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Борис Грызлов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
"Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжёлых вооружений. Такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 23:52
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