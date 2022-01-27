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Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе

Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022

Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе

Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T00:18

2022-01-27T00:18

2022-01-27T00:19

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html

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