https://ria.ru/20220127/voda-1769839444.html

Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем

Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем - РИА Новости, 27.01.2022

Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем

Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:46

2022-01-27T17:46

2022-01-27T17:52

общество

оон

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.По словам Абрамченко, поверхностные воды не защищены от попадания загрязнений и подвержены влиянию климатических изменений.Как отмечается в шестом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "Глобальная экологическая перспектива", рост численности населения, урбанизация, загрязнение воды и неустойчивое развитие увеличивают нагрузку на водные ресурсы во всем мире, которая усугубляется изменением климата.Существенный рост спроса на пресную воду прогнозируется к 2050 году. Презентация доклада на русском языке состоялась в четверг.

https://realty.ria.ru/20211018/voda-1754697084.html

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общество, оон, виктория абрамченко, россия