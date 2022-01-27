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Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем
Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем - РИА Новости, 27.01.2022
Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем
Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:46
2022-01-27T17:52
общество
оон
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.По словам Абрамченко, поверхностные воды не защищены от попадания загрязнений и подвержены влиянию климатических изменений.Как отмечается в шестом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "Глобальная экологическая перспектива", рост численности населения, урбанизация, загрязнение воды и неустойчивое развитие увеличивают нагрузку на водные ресурсы во всем мире, которая усугубляется изменением климата.Существенный рост спроса на пресную воду прогнозируется к 2050 году. Презентация доклада на русском языке состоялась в четверг.
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общество, оон, виктория абрамченко, россия
17:46 27.01.2022 (обновлено: 17:52 27.01.2022)
 
Абрамченко предупредила об опасности мирового водного кризиса в будущем

Вице-премьер Абрамченко не исключила мировой водный кризис в будущем

© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЦистерна с питьевой водой
Цистерна с питьевой водой - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Дефицит воды в мире в связи с изменением климата и загрязнением водоемов может привести к глобальному водному кризису, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, а ее дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису", - сказала зампред правительства на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам Абрамченко, поверхностные воды не защищены от попадания загрязнений и подвержены влиянию климатических изменений.
Как отмечается в шестом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "Глобальная экологическая перспектива", рост численности населения, урбанизация, загрязнение воды и неустойчивое развитие увеличивают нагрузку на водные ресурсы во всем мире, которая усугубляется изменением климата.
Существенный рост спроса на пресную воду прогнозируется к 2050 году. Презентация доклада на русском языке состоялась в четверг.
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ОбществоООНВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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