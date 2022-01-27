https://ria.ru/20220127/voda-1769833027.html

Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах

Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах - РИА Новости, 27.01.2022

Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость продолжать поиск запасов воды, что поможет улучшить водоснабжение в регионах. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:21

2022-01-27T17:21

2022-01-27T17:21

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость продолжать поиск запасов воды, что поможет улучшить водоснабжение в регионах."Еще одно важное направление связано с геолого-разведочными работами. И речь идет не только о минерально-сырьевых ресурсах. Не менее важно продолжать поиск и оценку запасов воды, чтобы лучше обеспечить водоснабжение в целом ряде регионов. Также поддерживать геофизические исследования на шельфе, в мировом океане, Антарктиде", - сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

https://ria.ru/20220101/voda-1766344871.html

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михаил мишустин, россия