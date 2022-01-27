https://ria.ru/20220127/voda-1769833027.html
Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах
Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах - РИА Новости, 27.01.2022
Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость продолжать поиск запасов воды, что поможет улучшить водоснабжение в регионах. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:21
2022-01-27T17:21
2022-01-27T17:21
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764538606_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_975a34d983ced11d6f8ae93adb817cfb.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость продолжать поиск запасов воды, что поможет улучшить водоснабжение в регионах."Еще одно важное направление связано с геолого-разведочными работами. И речь идет не только о минерально-сырьевых ресурсах. Не менее важно продолжать поиск и оценку запасов воды, чтобы лучше обеспечить водоснабжение в целом ряде регионов. Также поддерживать геофизические исследования на шельфе, в мировом океане, Антарктиде", - сказал премьер на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.
https://ria.ru/20220101/voda-1766344871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764538606_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9eff677116d060fb9facd336f8e51840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия
Мишустин отметил важность поиска и оценки запасов воды в регионах
Мишустин: важно продолжать поиск запасов воды для улучшения водоснабжения регионов