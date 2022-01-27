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В Челябинской области началась вакцинация подростков от COVID-19
В Челябинской области началась вакцинация подростков от COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
В Челябинской области началась вакцинация подростков от COVID-19
Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции стартовала в Челябинской области, первыми вакцину получили школьники Челябинска, сообщила в четверг... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:17
2022-01-27T15:17
2022-01-27T19:18
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции стартовала в Челябинской области, первыми вакцину получили школьники Челябинска, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.Как сообщал минздрав, первая партия вакцины "Спутник М" поступила в регион 25 января в количестве 2400 доз."В Челябинской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19. Одними из первых на Южном Урале начали прививать от коронавирусной инфекции челябинских подростков. В средней образовательной школе №15 уже подали заявку на прививку вакциной "Спутник М" свыше 100 человек", - говорится в сообщении.Проводят вакцинацию с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил медицинские работники детской городской клинической больницы №7, уточняется в сообщении.Врачи отмечают, что вакцинация в школе дело привычное: в медкабинетах ежегодно прививают детей от гриппа, ветрянки, вируса папилломы человека и других заболеваний, поясняется в сообщении. Перед прививкой врач с медсестрой проводят тщательный осмотр школьников, изучают медицинские карты, собирают анамнез, а также измеряют уровень кислорода в крови, давление, далее знакомятся с заявлениями и согласиями от родителей, заполненными анкетами, после чего ставят вакцину, сообщает пресс-служба.В Челябинской области подтверждено 157 937 случаев заболевания COVID-19 (плюс 1221 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников - 161).
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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
2022-01-27T15:17
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РИА Новости
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15:17 27.01.2022 (обновлено: 19:18 27.01.2022)
В Челябинской области началась вакцинация подростков от COVID-19
В Челябинской области началась вакцинация подростков от COVID-19 "Спутником М"
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции стартовала в Челябинской области, первыми вакцину получили школьники Челябинска, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Как сообщал минздрав, первая партия вакцины "Спутник М
" поступила в регион 25 января в количестве 2400 доз.
"В Челябинской области
стартовала вакцинация подростков от COVID-19. Одними из первых на Южном Урале начали прививать от коронавирусной инфекции челябинских подростков. В средней образовательной школе №15 уже подали заявку на прививку вакциной "Спутник М" свыше 100 человек", - говорится в сообщении.
Проводят вакцинацию с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил медицинские работники детской городской клинической больницы №7, уточняется в сообщении.
Врачи отмечают, что вакцинация в школе дело привычное: в медкабинетах ежегодно прививают детей от гриппа, ветрянки, вируса папилломы человека и других заболеваний, поясняется в сообщении. Перед прививкой врач с медсестрой проводят тщательный осмотр школьников, изучают медицинские карты, собирают анамнез, а также измеряют уровень кислорода в крови, давление, далее знакомятся с заявлениями и согласиями от родителей, заполненными анкетами, после чего ставят вакцину, сообщает пресс-служба.
В Челябинской области подтверждено 157 937 случаев заболевания COVID-19 (плюс 1221 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников - 161).