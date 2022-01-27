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В Якутию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков
В Якутию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков - РИА Новости, 27.01.2022
В Якутию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков
Партия детской вакцины против коронавируса поступила в Якутию, первыми вакцинировать своих детей в возрасте от 12 до 17 лет пожелали медики, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:38
2022-01-27T10:38
2022-01-27T19:18
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якутск
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ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Партия детской вакцины против коронавируса поступила в Якутию, первыми вакцинировать своих детей в возрасте от 12 до 17 лет пожелали медики, сообщает оперативный штаб республики.По данным оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлено 1937 новых случаев COVID-19. Отмечается рост заболевания. На стационарное лечение за сутки поступили 137 человек с коронавирусом. У большинства вновь инфицированных жителей в регионе регистрируется лёгкое течение заболевания.По словам зампреда правительства Ольги Балабкиной, число болеющих коронавирусом детей не уменьшается. Группы в детских садах города Якутска заполнены на 10-15%."Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак М" (Спутник М) в количестве 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте 12-17 лет… первыми желание вакцинировать своих детей выразили медицинские работники республики", - рассказала вице-премьер.Балабкина подчеркнула добровольность вакцинации. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 79,2% взрослого населения республики, ревакцинацию прошли 59% людей, у которых наступил срок ревакцинации.
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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
2022-01-27T10:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, вакцинация, якутск, здоровье - общество, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник м"
10:38 27.01.2022 (обновлено: 19:18 27.01.2022)
В Якутию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков
Первая партия вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет поступила в Якутию