Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769881149.html
Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
Белый дом воздержался от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия на Украину, заявив лишь, что единство союзников не обязательно означает... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:45
2022-01-27T22:45
в мире
киев
сша
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом воздержался от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия на Украину, заявив лишь, что единство союзников не обязательно означает идентичности всех позиций.Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства."Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия... но самое важное быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она добавила, что США "находят, что Германия очень с нами едина".Белый дом ранее анонсировал на 7 февраля встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шульцем.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768541744.html
https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
22:45 27.01.2022
 
Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине

Псаки об отказе Германии от поставок оружия Украине: единство не означает идентичности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом воздержался от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия на Украину, заявив лишь, что единство союзников не обязательно означает идентичности всех позиций.
Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 13:35
В ДНР рассказали, почему Германия не торопится поставлять оружие Украине
"Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия... но самое важное быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она добавила, что США "находят, что Германия очень с нами едина".
Белый дом ранее анонсировал на 7 февраля встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шульцем.
Лидеры партий выступают на пресс-конференции после окончания коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
"Крым к Украине не вернется". Немцы ссорятся из-за отношений с Россией
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
01:15Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
Лента новостейМолния
В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по УкраинеАналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валютыСМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине