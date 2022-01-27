https://ria.ru/20220127/ukraina-1769881149.html

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине

Белый дом воздержался от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия на Украину, заявив лишь, что единство союзников не обязательно означает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:45

2022-01-27T22:45

2022-01-27T22:45

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом воздержался от оценок отказа Германии санкционировать поставки оружия на Украину, заявив лишь, что единство союзников не обязательно означает идентичности всех позиций.Ранее СМИ сообщили, что Германия не разрешила странам Балтии передавать украинским военным вооружения немецкого производства."Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия... но самое важное быть едиными против воинственной риторики, наращивания сил и возможности того, что Россия вторгнется в суверенную страну Украину", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она добавила, что США "находят, что Германия очень с нами едина".Белый дом ранее анонсировал на 7 февраля встречу в Вашингтоне президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шульцем.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768541744.html

https://ria.ru/20220125/germansfight-1769301190.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, россия