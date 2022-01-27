https://ria.ru/20220127/ukraina-1769869893.html

На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Новые детали

Стали известны подробности о военнослужащем, расстрелявшем людей в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Новые детали

Соседи военнослужащего из Днепра Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о нем порталу "Страна". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:41

2022-01-27T20:41

2022-01-27T20:41

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Соседи военнослужащего из Днепра Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о нем порталу "Страна".По их словам, семья Рябчука жила очень замкнуто, мало с кем общались. Он стороной держался сверстников, отметила односельчанка.Бывшие одногруппники по колледжу также рассказали, что солдат, открывший огонь по однополчанам, во время учебы ни с кем не контактировал и держался особняком.Рябчук в четверг открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам. В результате происшествия погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская. Преступник скрылся с оружием. Стрелявшего задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769744463.html

https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769835148.html

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в мире, происшествия, украина, днепр (город)