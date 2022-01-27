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На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Новые детали
Стали известны подробности о военнослужащем, расстрелявшем людей в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Новые детали
Соседи военнослужащего из Днепра Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о нем порталу "Страна". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:41
2022-01-27T20:41
в мире
происшествия
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Соседи военнослужащего из Днепра Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о нем порталу "Страна".По их словам, семья Рябчука жила очень замкнуто, мало с кем общались. Он стороной держался сверстников, отметила односельчанка.Бывшие одногруппники по колледжу также рассказали, что солдат, открывший огонь по однополчанам, во время учебы ни с кем не контактировал и держался особняком.Рябчук в четверг открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам. В результате происшествия погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская. Преступник скрылся с оружием. Стрелявшего задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20220127/zaderzhanie-1769744463.html
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в мире, происшествия, украина, днепр (город)
20:41 27.01.2022
 
Стали известны подробности о военнослужащем, расстрелявшем людей в Днепре

Страна: нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев в Днепре, ни с кем не общался

© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Национальная полиция Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Соседи военнослужащего из Днепра Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев, рассказали о нем порталу "Страна".
По их словам, семья Рябчука жила очень замкнуто, мало с кем общались. Он стороной держался сверстников, отметила односельчанка.
Задержание подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:07
Появились кадры задержания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре
Бывшие одногруппники по колледжу также рассказали, что солдат, открывший огонь по однополчанам, во время учебы ни с кем не контактировал и держался особняком.
Рябчук в четверг открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам. В результате происшествия погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская. Преступник скрылся с оружием. Стрелявшего задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием". Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Задержание военнослужащего в Днепре
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Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре
 
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