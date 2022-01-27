https://ria.ru/20220127/ukraina-1769837591.html
Командующий нацгвардии Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Командующий нацгвардии Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Командующий нацгвардии Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в Днепре,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:39
2022-01-27T17:39
2022-01-27T17:48
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан заявил, что подал в отставку после того, как нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в Днепре, командование их полка отстранено от исполнения обязанностей.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием" после расстрела людей в Днепре (бывший Днепропетровск), военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы."С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии", - цитирует Балана агентство "РБК-Украина".Он также уточнил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране "Южмаша", чтобы они не могли влиять на расследование.
https://ria.ru/20220127/arest-1769838040.html
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в мире, днепр (город), украина, днепропетровск, мвд украины, рбк (медиагруппа), южмаш
17:39 27.01.2022 (обновлено: 17:48 27.01.2022)
Командующий нацгвардии Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Командующий нацгвардии Украины Балан подал в отставку после стрельбы в Днепре