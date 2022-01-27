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В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной - РИА Новости, 27.01.2022
В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятной версию, что военнослужащий национальной гвардии Артемий Рябчук, который в четверг РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:14
2022-01-27T17:14
2022-01-27T17:17
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днепропетровск
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антон геращенко
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятной версию, что военнослужащий национальной гвардии Артемий Рябчук, который в четверг расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) стал жертвой неуставных отношений (дедовщины), считает его самовлюбленным убийцей с психическими отклонениями.Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего десять человек, жертвой неуставных отношений… Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с, возможно, психическими отклонениями", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.Он напомнил, что Рябчук расстрелял в том числе женщин и спящих сослуживцев. "Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень-то тянет на жертву. У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "горячую линию" НГУ (нацгвардии – ред.), которая есть на главной странице официального сайта… Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать десять человек", - написал Геращенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dnepr-1769746237.html
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в мире, днепропетровск, южмаш, антон геращенко, днепр (город), facebook
17:14 27.01.2022 (обновлено: 17:17 27.01.2022)
В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Советник главы МВД Украины Геращенко: дедовщина вряд ли стала причиной стрельбы в Днепре
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятной версию, что военнослужащий национальной гвардии Артемий Рябчук, который в четверг расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) стал жертвой неуставных отношений (дедовщины), считает его самовлюбленным убийцей с психическими отклонениями.
Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
"Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего десять человек, жертвой неуставных отношений… Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с, возможно, психическими отклонениями", - написал Геращенко
на своей странице в Facebook
.
Он напомнил, что Рябчук расстрелял в том числе женщин и спящих сослуживцев. "Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень-то тянет на жертву. У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "горячую линию" НГУ (нацгвардии – ред.), которая есть на главной странице официального сайта… Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать десять человек", - написал Геращенко.