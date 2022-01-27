https://ria.ru/20220127/ukraina-1769832209.html

В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной

В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной - РИА Новости, 27.01.2022

В МВД Украины считают, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятной версию, что военнослужащий национальной гвардии Артемий Рябчук, который в четверг РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:14

2022-01-27T17:14

2022-01-27T17:17

в мире

днепропетровск

южмаш

антон геращенко

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает маловероятной версию, что военнослужащий национальной гвардии Артемий Рябчук, который в четверг расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре (бывший Днепропетровск) стал жертвой неуставных отношений (дедовщины), считает его самовлюбленным убийцей с психическими отклонениями.Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего десять человек, жертвой неуставных отношений… Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с, возможно, психическими отклонениями", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.Он напомнил, что Рябчук расстрелял в том числе женщин и спящих сослуживцев. "Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень-то тянет на жертву. У него была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "горячую линию" НГУ (нацгвардии – ред.), которая есть на главной странице официального сайта… Мог наконец уйти в самоволку, но не расстреливать десять человек", - написал Геращенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dnepr-1769746237.html

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в мире, днепропетровск, южмаш, антон геращенко, днепр (город), facebook