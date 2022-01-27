https://ria.ru/20220127/ukraina-1769813157.html

ЕС не может признать ответственность за ситуацию на Украине, заявили в МИД

ЕС не может признать ответственность за ситуацию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 27.01.2022

ЕС не может признать ответственность за ситуацию на Украине, заявили в МИД

Реализация предложений Москвы по гарантиям безопасности поможет укрепить европейскую безопасность, заявил в четверг заместитель директора департамента... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:59

2022-01-27T15:59

2022-01-27T16:35

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реализация предложений Москвы по гарантиям безопасности поможет укрепить европейскую безопасность, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Отвечая на вопрос РИА Новости о позиции Брюсселя в контексте дискуссии по гарантиям безопасности, Зайцев подчеркнул, что с точки зрения ЕС тематика евробезопасности "сводится по сути к Украине."Патологическая неспособность признать свой просчет по поддержке госпереворота в 2014-м году и отказаться от открытого потакания киевским властям… мешает Евросоюзу не только оказывать содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта, но и широко взглянуть на ситуацию в Европе - понять, что реализация российских предложений по юридически обязывающим гарантиям безопасности со стороны США и НАТО создаст необходимые условия для стабильного развития всех стран нашего общего континента, укрепит европейскую безопасность", - заявил Зайцев.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В среду США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

https://ria.ru/20220127/mid-1769809387.html

https://ria.ru/20220127/leschenko-1769741479.html

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в мире, украина, россия, сша, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, восточная европа, ситуация в днр и лнр