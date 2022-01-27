https://ria.ru/20220127/ukraina-1769808758.html

В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине

В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине

Россия убеждена, что без западной "помощи" конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:36

2022-01-27T15:36

2022-01-27T16:18

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия убеждена, что без западной "помощи" конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.По словам дипломата, некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Россией.Вместе с тем он отметил, что в Москве констатируют "сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилась", что подтверждается и докладами ОБСЕ.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Вашингтон поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)