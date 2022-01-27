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В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине
В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине
Россия убеждена, что без западной "помощи" конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:36
2022-01-27T16:18
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия убеждена, что без западной "помощи" конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.По словам дипломата, некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Россией.Вместе с тем он отметил, что в Москве констатируют "сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилась", что подтверждается и докладами ОБСЕ.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Вашингтон поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:36 27.01.2022 (обновлено: 16:18 27.01.2022)
 
В МИД обвинили Запад в искусственном нагнетании конфликта на Украине

Замглавы департамента МИД Зайцев: без Запада конфликт на Украине давно бы урегулировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия убеждена, что без западной "помощи" конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

"Да и самого конфликта, начавшегося с прихода к власти националистов, скорее всего, не было бы", — сказал он на брифинге.

По словам дипломата, некоторые страны пытаются рассорить два народа и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Россией.
Вместе с тем он отметил, что в Москве констатируют "сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилась", что подтверждается и докладами ОБСЕ.

Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Вашингтон поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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