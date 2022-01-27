https://ria.ru/20220127/ukraina-1769803727.html

Глава МИД Венгрии раскритиковал нацполитику Украины

Глава МИД Венгрии раскритиковал нацполитику Украины - РИА Новости, 27.01.2022

Глава МИД Венгрии раскритиковал нацполитику Украины

Если украинские власти не откажутся от своей политики в отношении национальных меньшинств, это серьезно ограничит способность венгерского правительства... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:13

2022-01-27T15:13

2022-01-27T15:34

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Если украинские власти не откажутся от своей политики в отношении национальных меньшинств, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Киеву в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet."Даже в контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине даже в условиях нынешнего конфликта", - сказал Сийярто.По словам главы МИД Венгрии, за последние десять лет вопрос о правах 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатье, так и не сдвинулся с места."Приведу пример: украинцы попросили нас помочь поставлять газ в Украину через Венгрию. Мы согласились, за первые три месяца года появилась возможность транспортировать через Венгрию в Украину семьсот миллионов кубометров газа, что является одним из самых значимых импортов с запада... Для сравнения, венгры Закарпатья получили лишь лишение прав, провокации и во многих случаях физическое запугивание. Это неприемлемо", - сказал Сийярто.Он также отметил, что после состоявшегося в декабре 2021 года телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого было позитивно охарактеризовано будущее отношений двух стран, в украинский парламент был внесен проект, запрещающий людям с двойным гражданством занимать общественные должности. "Это означает, что венгров хотят почти полностью исключить из участия в общественной жизни", - сказал Сийярто.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

https://ria.ru/20220126/bolgariya-1769678306.html

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, мид венгрии, восточная европа, россия