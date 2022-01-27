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Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров
Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров - РИА Новости, 27.01.2022
Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров
Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, такое РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:09
2022-01-27T15:09
в мире
киев
лондон
великобритания
министерство обороны украины
верховная рада украины
военно-морские силы украины
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, такое решение на заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Положениями рамочного соглашения предусматривается реализация инвестиционных проектов по закупке и совместном производстве двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, совместного строительства восьми ракетных катеров и фрегатов, доставки и модернизации вооружения на существующих судах, консультативной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры", - сказал замглавы минобороны Украины Александр Полищук, выступая в Раде в четверг.В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз ВМС Украины. Позже 12 ноября 2021 года в Лондоне стороны подписали соглашение о кредитной поддержке для развития возможностей военно-морских сил вооруженных сил Украины. По информации посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко речь идет о кредите на сумму в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленном Украине Великобританией на десять лет. Данное соглашение позволит Украине покрыть первоочередные потребности ВМС.В октябре 2020 года Киев и Лондон подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
https://ria.ru/20220127/nato-1769742936.html
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в мире, киев, лондон, великобритания, министерство обороны украины, верховная рада украины, военно-морские силы украины
15:09 27.01.2022
 
Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров

Рада Украины ратифицировала соглашение с Великобританией о строительстве ракетных катеров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, такое решение на заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Положениями рамочного соглашения предусматривается реализация инвестиционных проектов по закупке и совместном производстве двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, совместного строительства восьми ракетных катеров и фрегатов, доставки и модернизации вооружения на существующих судах, консультативной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры", - сказал замглавы минобороны Украины Александр Полищук, выступая в Раде в четверг.
В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз ВМС Украины. Позже 12 ноября 2021 года в Лондоне стороны подписали соглашение о кредитной поддержке для развития возможностей военно-морских сил вооруженных сил Украины. По информации посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко речь идет о кредите на сумму в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленном Украине Великобританией на десять лет. Данное соглашение позволит Украине покрыть первоочередные потребности ВМС.
В октябре 2020 года Киев и Лондон подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
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В миреКиевЛондонВеликобританияМинистерство обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВоенно-морские силы Украины
 
 
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