https://ria.ru/20220127/ukraina-1769802846.html

Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров

Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров - РИА Новости, 27.01.2022

Рада ратифицировала соглашение с Британией о строительстве ракетных катеров

Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, такое РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:09

2022-01-27T15:09

2022-01-27T15:09

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Верховная рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Великобританией, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, такое решение на заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Положениями рамочного соглашения предусматривается реализация инвестиционных проектов по закупке и совместном производстве двух противоминных кораблей, их доставки и обслуживания, совместного строительства восьми ракетных катеров и фрегатов, доставки и модернизации вооружения на существующих судах, консультативной и технической поддержки строительства военно-морской инфраструктуры", - сказал замглавы минобороны Украины Александр Полищук, выступая в Раде в четверг.В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз ВМС Украины. Позже 12 ноября 2021 года в Лондоне стороны подписали соглашение о кредитной поддержке для развития возможностей военно-морских сил вооруженных сил Украины. По информации посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко речь идет о кредите на сумму в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, предоставленном Украине Великобританией на десять лет. Данное соглашение позволит Украине покрыть первоочередные потребности ВМС.В октябре 2020 года Киев и Лондон подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

https://ria.ru/20220127/nato-1769742936.html

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лондон

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в мире, киев, лондон, великобритания, министерство обороны украины, верховная рада украины, военно-морские силы украины