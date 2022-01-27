https://ria.ru/20220127/ukraina-1769762353.html

Расстрелявший людей в Днепре солдат сам сдался полиции

Расстрелявший людей в Днепре солдат сам сдался полиции - РИА Новости, 27.01.2022

Расстрелявший людей в Днепре солдат сам сдался полиции

Застреливший сослуживцев в Днепре военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:30

2022-01-27T12:30

2022-01-27T12:36

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Застреливший сослуживцев в Днепре военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им, сообщила пресс-служба государственного бюро расследований в четверг.Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение."Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сам связался с правоохранителями и сдался им", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, злоумышленник попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

https://ria.ru/20220127/delo-1769734478.html

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в мире, украина, южмаш, днепр (город)