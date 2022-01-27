https://ria.ru/20220127/ukraina-1769758162.html

Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре

Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:13

2022-01-27T12:13

2022-01-27T12:25

владимир зеленский

днепр (город)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_4044df840a78d579d74d71e92a811403.jpg

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре (бывший Днепропетровск), призвал в ближайшее время сделать кадровые выводы.Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение."Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - написал Зеленский в Telegram.Он также выразил соболезнования близким погибших при расстреле в Днепре. "Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - написал президент.

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769739594.html

днепр (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, днепр (город), украина