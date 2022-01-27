https://ria.ru/20220127/ukraina-1769758162.html
Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре
Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:13
2022-01-27T12:13
2022-01-27T12:25
владимир зеленский
днепр (город)
украина
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей в Днепре (бывший Днепропетровск), призвал в ближайшее время сделать кадровые выводы.Военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение."Убийца уже задержан. Ожидаю от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - написал Зеленский в Telegram.Он также выразил соболезнования близким погибших при расстреле в Днепре. "Любая помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - написал президент.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769739594.html
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владимир зеленский, днепр (город), украина
12:13 27.01.2022 (обновлено: 12:25 27.01.2022)
Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре
Президент Украины Зеленский призвал сделать кадровые выводы после стрельбы в Днепре