https://ria.ru/20220127/ukraina-1769757771.html

Мэр Мариуполя обвинил Запад в нагнетании ситуации на Украине

Мэр Мариуполя обвинил Запад в нагнетании ситуации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Мэр Мариуполя обвинил Запад в нагнетании ситуации на Украине

Мэр украинского Мариуполя Вадим Бойченко на фоне все чаще звучащих заявлений о якобы возросшей активности России заявил, что не видит таких признаков, считает,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:12

2022-01-27T12:12

2022-01-27T12:12

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр украинского Мариуполя Вадим Бойченко на фоне все чаще звучащих заявлений о якобы возросшей активности России заявил, что не видит таких признаков, считает, что Запад нагнетает ситуацию."Нет признаков возросшей активности наших восточных друзей (России). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе) нагнетают ситуацию. Это часть переговоров и все хотят поиграть мускулами", - заявил Бойченко в интервью Financial Times."Война разворачивается на ТВ и в социальных сетях. Но я не самом деле не думаю, что существует риск такой войны", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения и заявляла, что они используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле отмечали, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

украина

сша

мариуполь

донецкая область

россия

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в мире, украина, сша, мариуполь, донецкая область, нато, ситуация в днр и лнр, россия