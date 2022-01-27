https://ria.ru/20220127/ukraina-1769739135.html

Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине

Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине

Нагнетание эскалации вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:43

2022-01-27T10:43

2022-01-27T10:43

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федор лукьянов

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нато

энтони блинкен

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нагнетание эскалации вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.На вопрос РИА Новости, есть ли риск, что конфронтация по Украине перейдет в горячую фазу, Лукьянов ответил: "Свалиться куда-то можно всегда, но пока шанс кажется незначительным. Урон от реальной войны будет крайне велик для всех потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, проигрышный для всех".По его мнению, возможно, будет несколько фаз эскалации с "демонстрацией силы, но не её применением". Он полагает, что, например, западные страны могут провести в этой зоне масштабные военные учения.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как считает эксперт, недавние переговоры по гарантиям безопасности показали, что "США и НАТО готовы обсуждать контроль над вооружениями, меры повышения доверия и прозрачности в Восточной Европе, ограничения по размещению определённых сил и систем, возможности каких-то соглашений по модели тех, что были раньше - в логике ДОВСЕ, РСМД и прочее". "Это не так мало, поскольку ещё совсем недавно американцы вообще ни о чем говорить не собирались. А теперь готовы", - полагает Лукьянов.При этом позиция Москвы "пока неизменна - это все можно и нужно обсуждать, но после того, как достигается политическое взаимопонимание о том, что расширение НАТО более невозможно", отметил эксперт."На эту тему пока говорить никто на Западе не готов, хотя рано или поздно это произойдёт. Не в той форме, которую требует Россия, но как-то иначе - обязательно", - считает он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220127/khimataka-1769708053.html

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сша, федор лукьянов, москва, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия