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Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине
Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине
Нагнетание эскалации вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:43
2022-01-27T10:43
сша
федор лукьянов
москва
нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нагнетание эскалации вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.На вопрос РИА Новости, есть ли риск, что конфронтация по Украине перейдет в горячую фазу, Лукьянов ответил: "Свалиться куда-то можно всегда, но пока шанс кажется незначительным. Урон от реальной войны будет крайне велик для всех потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, проигрышный для всех".По его мнению, возможно, будет несколько фаз эскалации с "демонстрацией силы, но не её применением". Он полагает, что, например, западные страны могут провести в этой зоне масштабные военные учения.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как считает эксперт, недавние переговоры по гарантиям безопасности показали, что "США и НАТО готовы обсуждать контроль над вооружениями, меры повышения доверия и прозрачности в Восточной Европе, ограничения по размещению определённых сил и систем, возможности каких-то соглашений по модели тех, что были раньше - в логике ДОВСЕ, РСМД и прочее". "Это не так мало, поскольку ещё совсем недавно американцы вообще ни о чем говорить не собирались. А теперь готовы", - полагает Лукьянов.При этом позиция Москвы "пока неизменна - это все можно и нужно обсуждать, но после того, как достигается политическое взаимопонимание о том, что расширение НАТО более невозможно", отметил эксперт."На эту тему пока говорить никто на Западе не готов, хотя рано или поздно это произойдёт. Не в той форме, которую требует Россия, но как-то иначе - обязательно", - считает он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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сша, федор лукьянов, москва, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
10:43 27.01.2022
 
Эксперт оценил риски военной конфронтации при эскалации на Украине

Эксперт Лукьянов: конфронтация вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет

© AP Photo / Efrem LukatskyТренировка военнослужащих в городском парке в Киеве
Тренировка военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Тренировка военнослужащих в городском парке в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Нагнетание эскалации вокруг Украины продолжится, но горячей фазы не будет, считает директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
На вопрос РИА Новости, есть ли риск, что конфронтация по Украине перейдет в горячую фазу, Лукьянов ответил: "Свалиться куда-то можно всегда, но пока шанс кажется незначительным. Урон от реальной войны будет крайне велик для всех потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, проигрышный для всех".
По его мнению, возможно, будет несколько фаз эскалации с "демонстрацией силы, но не её применением". Он полагает, что, например, западные страны могут провести в этой зоне масштабные военные учения.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как считает эксперт, недавние переговоры по гарантиям безопасности показали, что "США и НАТО готовы обсуждать контроль над вооружениями, меры повышения доверия и прозрачности в Восточной Европе, ограничения по размещению определённых сил и систем, возможности каких-то соглашений по модели тех, что были раньше - в логике ДОВСЕ, РСМД и прочее". "Это не так мало, поскольку ещё совсем недавно американцы вообще ни о чем говорить не собирались. А теперь готовы", - полагает Лукьянов.
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При этом позиция Москвы "пока неизменна - это все можно и нужно обсуждать, но после того, как достигается политическое взаимопонимание о том, что расширение НАТО более невозможно", отметил эксперт.
"На эту тему пока говорить никто на Западе не готов, хотя рано или поздно это произойдёт. Не в той форме, которую требует Россия, но как-то иначе - обязательно", - считает он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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СШАФедор ЛукьяновМоскваНАТОЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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