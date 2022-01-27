https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732604.html
Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве
Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:07
2022-01-27T10:07
2022-01-27T10:08
политика
украина
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма."Всегда остаётся надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник всё равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Я думаю, что рано или поздно это произойдёт. Просто в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы", - добавил Медведев.Он отметил, что ранее писал о том, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу его антироссийской направленности. В качестве примера он привел решение о так называемых коренных народах, о языке, а также неисполнение минских соглашений по Донбассу.Медведев добавил, что раньше оголтелые националисты, "щирые украинцы", составляли 5–10% общего числа населения, "но в какой-то период после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена"."И я думаю, что в какой-то момент это просто всё надоест и возобладает какой-то разумный усреднённый тренд на развитие отношений с Россией и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - заключил он.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html
https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html
https://ria.ru/20211011/medvedev-1753996353.html
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политика, украина, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр, россия
10:07 27.01.2022 (обновлено: 10:08 27.01.2022)
Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве
Зампреда Совбеза Медведев: однажды украинцам надоест бардак и они изберут разумную власть
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма.
"Всегда остаётся надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник всё равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Я думаю, что рано или поздно это произойдёт. Просто в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы", - добавил Медведев
.
Он отметил, что ранее писал о том, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу его антироссийской направленности. В качестве примера он привел решение о так называемых коренных народах, о языке, а также неисполнение минских соглашений по Донбассу
.
Медведев добавил, что раньше оголтелые националисты, "щирые украинцы", составляли 5–10% общего числа населения, "но в какой-то период после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена".
"И я думаю, что в какой-то момент это просто всё надоест и возобладает какой-то разумный усреднённый тренд на развитие отношений с Россией
и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - заключил он.