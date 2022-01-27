https://ria.ru/20220127/ukraina-1769732604.html

Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве

Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев предположил, что однажды украинцам "надоест бардак" в руководстве

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:07

2022-01-27T10:07

2022-01-27T10:08

политика

украина

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что в конечном счете украинцам надоест бардак и они должны будут избрать руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признание Крыма."Всегда остаётся надежда на лучшее – раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник всё равно качается туда-обратно. Украинцы – люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счёте этот бардак им просто надоест и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить – нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Я думаю, что рано или поздно это произойдёт. Просто в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы", - добавил Медведев.Он отметил, что ранее писал о том, что нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу его антироссийской направленности. В качестве примера он привел решение о так называемых коренных народах, о языке, а также неисполнение минских соглашений по Донбассу.Медведев добавил, что раньше оголтелые националисты, "щирые украинцы", составляли 5–10% общего числа населения, "но в какой-то период после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена"."И я думаю, что в какой-то момент это просто всё надоест и возобладает какой-то разумный усреднённый тренд на развитие отношений с Россией и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - заключил он.

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768836160.html

https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html

https://ria.ru/20211011/medvedev-1753996353.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр, россия