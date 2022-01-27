https://ria.ru/20220127/ukraina-1769727222.html
В ДНР заявили, что Украина продолжает подготовку к наступлению в Донбассе
В ДНР заявили, что Украина продолжает подготовку к наступлению в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
В ДНР заявили, что Украина продолжает подготовку к наступлению в Донбассе
Ряд признаков свидетельствует о том, что Киев продолжает подготовку к наступательной операции против республик Донбасса, заявил глава самопровозглашенное... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:25
2022-01-27T09:25
2022-01-27T09:25
в мире
украина
красноармейск
денис пушилин
донецкая народная республика
дружковка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ряд признаков свидетельствует о том, что Киев продолжает подготовку к наступательной операции против республик Донбасса, заявил глава самопровозглашенное Донецкой народной республики Денис Пушилин."Мы продолжаем видеть и фиксировать концентрацию личного состава, концентрацию техники. Мы видим сопутствующие действия со стороны Украины. Например, за последние дни мы видели на железнодорожных станциях (в подконтрольных Киеву городах - ред.) Красноармейск, Дружковка, Зачатовка прибытие эшелонов с ГСМ, с боеприпасами", - рассказал Пушилин в эфире YouТube-канала "Соловьев Live".Он отметил также, что в военно-полевых госпиталях в подконтрольных Киеву Волновахе, Мариуполе и других населенных пунктах, проводятся ряд экстренных мероприятий, которые "откровенно говорят о подготовке к наступательной операции"."То есть подготовка идет", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769712355.html
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в мире, украина, красноармейск, денис пушилин, донецкая народная республика, дружковка, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили, что Украина продолжает подготовку к наступлению в Донбассе
Глава ДНР Пушилин: Украина продолжает подготовку к наступательной операции в Донбассе