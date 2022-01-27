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В Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев
В Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев - РИА Новости, 27.01.2022
В Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев
В Днепре (бывший Днепропетровск) военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:54
2022-01-27T14:37
в мире
украина
южмаш
днепр (город)
криминал
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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. В Днепре (бывший Днепропетровск) военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба МВД Украины.Инцидент произошел в 03:40 (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш"."Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся", — говорится в сообщении.В Нацполиции уточнили, что среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская.Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.Стрелявший служил в Нацполиции с осени прошлого года, рассказал пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук."Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи &lt;…&gt;. Характеризовался положительно. Назначение в караул — целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", — приводит его слова издание "Сегодня".В Днепре ввели полицейскую операцию "Сирена". Подразделения Нацполиции и Нацгвардии подняли по тревоге. Территорию завода оцепили."Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — заявили в Нацгвардии.На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелявшему грозит пожизненное заключение. Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры.Мотивы преступления пока неизвестны. Вскоре глава МВД Украины заявил, что нацгвардейца задержали в Днепропетровской области.
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в мире, украина, южмаш, днепр (город), криминал
08:54 27.01.2022 (обновлено: 14:37 27.01.2022)
 
В Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев

В Днепре солдат Нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев на заводе "Южмаш", есть погибшие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. В Днепре (бывший Днепропетровск) военнослужащий Национальной гвардии Украины открыл огонь по караулу, погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Инцидент произошел в 03:40 (04:40 мск) на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".
"Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся", — говорится в сообщении.
В Нацполиции уточнили, что среди погибших — четверо военнослужащих и одна гражданская.
© Фото : @UA.National.Police/FacebookСолдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре
Солдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : @UA.National.Police/Facebook
Солдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре
Позже стало известно, что во время оказания медицинской помощи умерла одна из раненых.
Стрелявший служил в Нацполиции с осени прошлого года, рассказал пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук.
"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи <…>. Характеризовался положительно. Назначение в караул — целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", — приводит его слова издание "Сегодня".
В Днепре ввели полицейскую операцию "Сирена". Подразделения Нацполиции и Нацгвардии подняли по тревоге. Территорию завода оцепили.
"Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. В воинской части начато служебное расследование. Представители командования воинской части будут оказывать содействие в проведении следствия. Военнослужащим, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", — заявили в Нацгвардии.
На место выехало руководство областного главка Нацполиции, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелявшему грозит пожизненное заключение. Расследованием будут заниматься представители Госбюро расследований и военной прокуратуры.
Мотивы преступления пока неизвестны.
Вскоре глава МВД Украины заявил, что нацгвардейца задержали в Днепропетровской области.
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В миреУкраинаЮжмашДнепр (город)Криминал
 
 
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