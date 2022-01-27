https://ria.ru/20220127/ukraina-1769720749.html

Китай поставил США на место в вопросе Украины

В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Китай поставил США на место в вопросе Украины

Для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:05

2022-01-27T08:05

2022-01-27T08:45

в мире

украина

китай

мид кнр

ван и (политик)

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Слова главы МИД КНР приводит официальный сайт ведомства.Ван И подчеркнул, что одобренные Советом Безопасности ООН, минские договоренности являются основополагающим политическим документом, признанным всеми сторонами и должны выполняться на практике. По его словам, Китай "поддержит все усилия", которые соответствуют направлению и духу этих договоренностей.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/nato-1769695465.html

украина

китай

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в мире, украина, китай, мид кнр, ван и (политик), энтони блинкен, ситуация в днр и лнр