https://ria.ru/20220127/ukraina-1769714234.html

Американский генерал сказал правду о России и Украине

Американский генерал призвал пойти России на уступку в вопросе Украины - РИА Новости, 27.01.2022

Американский генерал сказал правду о России и Украине

США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, написал американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли в статье для National Interest,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T04:51

2022-01-27T04:51

2022-01-27T08:01

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андерс фог расмуссен

джо байден

евросоюз

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, написал американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли в статье для National Interest, подготовленной в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом.По мнению военачальника, Вашингтон должен заверить Москву в том, что эти два государства не станут членами НАТО.В публикации говорится, что Украине следует пойти по пути Австрии, которая получила нейтральный статус после Второй Мировой войны."Украина могла бы принять статус, аналогичный австрийскому. Австрия — демократия, которая сотрудничает со всеми сторонами и сохраняет свою независимость", — отмечается в статье.Такой статус бы не навредил Западу, а также устранил бы угрозу, опасения из-за которой высказывает Россия, заключили авторы статьи.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО в ближайшее время невелика.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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киев

грузия

сша

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в мире, украина, киев, грузия, сша, андерс фог расмуссен, джо байден, евросоюз, нато, верховная рада украины, россия, дейл дейли