Американский генерал сказал правду о России и Украине

04:51 27.01.2022 (обновлено: 08:01 27.01.2022)
Американский генерал призвал пойти России на уступку в вопросе Украины
Американский генерал Дейли: Украину нужно лишить права вступать в НАТО ради мира с Россией
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии, написал американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли в статье для National Interest, подготовленной в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом.
"Эти страны не имеют права сами вступать в НАТО, их членство возможно только по приглашению. Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы они стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намеки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке", — считает Дейли.
В публикации говорится, что Украине следует пойти по пути Австрии, которая получила нейтральный статус после Второй Мировой войны.
"Украина могла бы принять статус, аналогичный австрийскому. Австрия — демократия, которая сотрудничает со всеми сторонами и сохраняет свою независимость", — отмечается в статье.
Такой статус бы не навредил Западу, а также устранил бы угрозу, опасения из-за которой высказывает Россия, заключили авторы статьи.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а в 2019-м Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Бывший генсек военного блока Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Киеву необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления страны в НАТО в ближайшее время невелика.