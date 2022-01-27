https://ria.ru/20220127/ukraina-1769712534.html

СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине

СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине

Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T02:21

2022-01-27T02:21

2022-01-27T02:21

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план, которым украинцы поделились с западными военными.Издание отмечает, что Киев хочет сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения.Согласно МО Украины, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.Однако должностные лица до сих пор работают над обеспечением командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также над созданием зон для хранения вооружений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220127/vooruzhenie-1769707663.html

https://ria.ru/20220127/khimataka-1769708053.html

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в мире, украина, киев, министерство обороны украины, нато, россия