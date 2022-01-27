Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/ukraina-1769712534.html
СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине
СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине - РИА Новости, 27.01.2022
СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине
Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T02:21
2022-01-27T02:21
в мире
украина
киев
министерство обороны украины
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769227105_0:249:3085:1984_1920x0_80_0_0_65039bf60a62109b0d886ec7f821de3c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план, которым украинцы поделились с западными военными.Издание отмечает, что Киев хочет сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения.Согласно МО Украины, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.Однако должностные лица до сих пор работают над обеспечением командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также над созданием зон для хранения вооружений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220127/vooruzhenie-1769707663.html
https://ria.ru/20220127/khimataka-1769708053.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769227105_436:173:2936:2048_1920x0_80_0_0_5bf37aa552a564e1b3aa431f7d127809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, министерство обороны украины, нато, россия
02:21 27.01.2022
 
СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине

Foreign Policy: минобороны Украины планирует организацию "народного сопротивления"

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план, которым украинцы поделились с западными военными.
"Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению", - говорится в сообщении журнала.
Издание отмечает, что Киев хочет сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения.
Согласно МО Украины, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
00:18
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
Однако должностные лица до сих пор работают над обеспечением командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также над созданием зон для хранения вооружений.
"(Министр обороны Украины Алексей) Резников признался, что сотрудники военкоматов еще не ознакомлены с планом", - отмечается в статье.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
00:28
Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
 
В миреУкраинаКиевМинистерство обороны УкраиныНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуострова
08:51В Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с Ираном
08:44Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
08:38СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
08:36Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
08:33В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России
08:28Медведев рассказал об отношениях с Китаем
08:23Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
08:19В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
08:17Медведев назвал существование НАТО парадоксом
08:13Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:09В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
08:05В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
08:01Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
08:00В свои ворота: поляки остались без дешевого газа
07:51Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
07:49Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
07:33На Украине призвали Россию вступить в НАТО
07:31Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
07:12"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
Лента новостейМолния
В Крыму допустили расширение списка лиц, причастных к блокадам полуостроваВ Антитеррористической структуре ШОС рассчитывают сотрудничать с ИраномМатвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войнеСМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМДМедведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных базВ МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям РоссииМедведев рассказал об отношениях с КитаемМедведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасностиВ Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его замаМедведев назвал существование НАТО парадоксомМосквичам рассказали о погоде в четвергВ пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил МедведевВ Китае напомнили США способ решения конфликта на УкраинеВолодин заявил, что Запад пытается переписать историюВ свои ворота: поляки остались без дешевого газаЗаммэра Иркутского района задержали за получение взяткиВолодин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировойНа Украине призвали Россию вступить в НАТОСреди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием