СМИ сообщило об организации "народного сопротивления" на Украине
Foreign Policy: минобороны Украины планирует организацию "народного сопротивления"
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны Украины начало планировать организацию "народного сопротивления" в случае "нападения России", сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на план, которым украинцы поделились с западными военными.
"Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению", - говорится в сообщении журнала.
Согласно МО Украины, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.
Однако должностные лица до сих пор работают над обеспечением командования и управления между регулярными силами и "защитниками территорий", а также над созданием зон для хранения вооружений.
"(Министр обороны Украины Алексей) Резников признался, что сотрудники военкоматов еще не ознакомлены с планом", - отмечается в статье.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.