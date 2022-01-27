https://ria.ru/20220127/ukraina-1769712355.html

"Будут гореть заживо": на Украине раскрыли военный план Запада

"Будем гореть заживо": в Раде раскрыли "адские" планы Запада на Украину - РИА Новости, 27.01.2022

"Будут гореть заживо": на Украине раскрыли военный план Запада

Запад активизировал поставки летального оружия на Украину с целью втянуть страну в кровопролитную войну, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T02:30

2022-01-27T02:30

2022-01-27T02:31

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад активизировал поставки летального оружия на Украину с целью втянуть страну в кровопролитную войну, написал в Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.По его словам, западные страны "системно стравливают славянские народы", и передача новых вооружений Киеву выступает в качестве раздражителя ситуации.Депутат Рады выразил мнение, что такая стратегия приведет к расколу Украины и окончательной потере государственности, а также обернется огромными жертвами среди мирного населения."На нашей земле готовится ад, и мы украинцы будем в нем гореть заживо. Посмотрите в глаза своему ребенку и задайте себе вопрос: за что марионеточная власть наших детей приговаривает к смерти?" — заключил парламентарий.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, вопреки минским соглашениям. Это негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США отправили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Киев и Лондон подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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