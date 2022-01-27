https://ria.ru/20220127/ucheniya-1769735612.html

В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными

В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными - РИА Новости, 27.01.2022

В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными

Совместные учения РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022" носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран, заявил... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:31

2022-01-27T10:31

2022-01-27T20:21

белоруссия

безопасность

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Совместные учения РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022" носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран, заявил первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич. Его слова приводит пресс-служба.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учения пройдут с 10 по 20 февраля."Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению", - отметил Гулевич.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

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белоруссия, безопасность, россия