https://ria.ru/20220127/ucheniya-1769735612.html
В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными
В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными - РИА Новости, 27.01.2022
В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными
Совместные учения РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022" носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран, заявил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:31
2022-01-27T10:31
2022-01-27T20:21
белоруссия
безопасность
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Совместные учения РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022" носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран, заявил первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич. Его слова приводит пресс-служба.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учения пройдут с 10 по 20 февраля."Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению", - отметил Гулевич.
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белоруссия, безопасность, россия
10:31 27.01.2022 (обновлено: 20:21 27.01.2022)
В Минске назвали учения "Союзная решимость — 2022" оборонительными
Минобороны Белоруссии: учения "Союзная решимость — 2022" не несут угрозы соседним странам