https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769835148.html

Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре

Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре

Следствие допускает, что нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре из-за неуставных отношений, заявила советник по вопросам коммуникации... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:30

2022-01-27T17:30

2022-01-27T17:53

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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Следствие допускает, что нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре из-за неуставных отношений, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления", - заявила Сапьян на брифинге в четверг.По ее словам, том числе следствие проверяет информацию о якобы драке между сослуживцами, которая могла стать причиной расстрела.

https://ria.ru/20220127/rasstrel-1769801900.html

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украина, днепр (город), в мире, криминал