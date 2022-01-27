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Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре
Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре
Следствие допускает, что нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре из-за неуставных отношений, заявила советник по вопросам коммуникации... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:30
2022-01-27T17:30
2022-01-27T17:53
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Следствие допускает, что нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре из-за неуставных отношений, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием"."Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления", - заявила Сапьян на брифинге в четверг.По ее словам, том числе следствие проверяет информацию о якобы драке между сослуживцами, которая могла стать причиной расстрела.
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украина, днепр (город), в мире, криминал
17:30 27.01.2022 (обновлено: 17:53 27.01.2022)
Следствие проверяет версии убийства нацгвардейцев в Днепре
Следствие: нацгвардеец мог расстрелять сослуживцев в Днепре из-за неуставных отношений
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости.
Следствие допускает, что нацгвардеец расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре
из-за неуставных отношений, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
"Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления", - заявила Сапьян на брифинге в четверг.
По ее словам, том числе следствие проверяет информацию о якобы драке между сослуживцами, которая могла стать причиной расстрела.