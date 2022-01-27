https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769646477.html

"Жертв может быть больше": кем оказался серийный убийца из Воркуты

"Жертв может быть больше": кем оказался серийный убийца из Воркуты - РИА Новости, 27.01.2022

"Жертв может быть больше": кем оказался серийный убийца из Воркуты

Верховный суд Республики Коми приговорил дальнобойщика Дмитрия Дирко к 21 году колонии строгого режима — за убийство пятилетней давности, совершенное в Воркуте. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:00

2022-01-27T08:00

2022-01-27T07:58

происшествия

кострома

мантуровский район

следственный комитет россии (ск рф)

киров

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Верховный суд Республики Коми приговорил дальнобойщика Дмитрия Дирко к 21 году колонии строгого режима — за убийство пятилетней давности, совершенное в Воркуте. Семнадцатилетняя студентка оказалась не первой его жертвой: ранее Дирко жестоко расправился со школьницей в Костромской области. О том, как ловили маньяка, — в материале РИА Новости.Майская пропажаВторого мая 2015-го 14-летняя Виктория Гуреу отправилась в гости к сестре из Мантуровского района Костромской области в соседний Межевской. После первых майских выходных девочка ни дома, ни в школе так и не появилась. Только тогда мать обратилась в полицию.Семья считалась неблагополучной, и оперативники думали, что Вика просто ушла из дома. Тело волонтеры обнаружили лишь 6 мая — недалеко от трассы и в 13 километрах от места, где девочка обычно ловила попутку. Эксперты установили: подростка задушили, причем изнасилования не было.На фото: Виктория ГуреуУбийцу искали самые опытные сотрудники областных управлений СК и МВД. В Мантурово организовали оперштаб, допросили ранее судимых жителей района. Погибшая отчаянно сопротивлялась и, видимо, расцарапала преступнику лицо — у нее под ногтями остались кусочки кожи. Но ни в одной базе совпадений ДНК не нашлось.В итоге остановились на версии похищения водителем попутки — стали по номерам проверять владельцев машин, проезжавших 2 мая в районе Мантурово.Учебная "девятка"Спустя почти год, 5 апреля 2016-го, в Воркуте пропала 17-летняя студентка местного колледжа Валентина Цывунина. Утром она поехала на занятия. Обратно, в поселок Воргашор, что в нескольких в километрах от города, не вернулась.Сначала тоже решили: девушка сбежала после конфликта с матерью. Но та заверила, что с дочерью не ссорилась. Да и документы студентки остались дома. Возбудили уголовное дело по статье "Убийство".На фото: Валентина ЦывунинаДо Воркуты Валентина часто добиралась на попутках."Следователи на протяжении полугода вызывали на допросы моего друга — инструктора автошколы, — рассказывает воркутинец Алексей Тарасов. — Его учебный ВАЗ-2109 видели недалеко от места пропажи. На самом деле, за несколько месяцев до этого он продал машину"."Девятку" купил 36-летний Дмитрий Дирко, дальнобойщик, ранее судимый за убийство женщины, совершенное в Воркуте в конце 1990-х.Он освободился в 2014-м. Обосновался в Костроме, женился, устроился на работу. Супруга родила двоих детей. Однако спустя пару лет Дирко неожиданно уволился и вернулся вместе с семьей в Воркуту.Весомых доказательств не было, поэтому после допроса дальнобойщика отпустили. А через месяц возле теплотрассы между поселками Воргашор и Северный наткнулись на фрагмент человеческого тела. Генетическая экспертиза показала, что он принадлежал Валентине.Другие останки и улики найти не удалось, расследование забуксовало.Тысячи водителейТем временем костромские следователи продолжали перебирать водителей, проезжавших в день убийства Виктории в районе Мантурово. Среди нескольких тысяч человек оказался и Дмитрий Дирко. В убийстве школьницы он не признался, однако ему пришлось сдать ДНК-тест.Весной 2018-го эксперты, сверив уже десять тысяч образцов ДНК с фрагментами кожи из-под ногтей девочки, наконец получили долгожданное совпадение: генотип Дирко.На фото: Дмитрий ДиркоОтпираться уже не было смысла, и он все рассказал. Днем 2 мая на рабочей "Газели" дальнобойщик ехал из Костромы в Киров. Недалеко от Мантурово увидел голосующую школьницу — предложил подвезти. Та охотно согласилась.По дороге водитель и пассажирка поссорились. Дирко остановил машину, вытащил девочку из кабины, сильно избил и задушил. Убедившись, что она мертва, оттащил тело подальше в лес, прикрыл ветками.Все сходилось, однако на суде Дирко вдруг отказался от признаний, заявив, что ни в чем не виноват. Тем не менее его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.Делом заинтересовались воркутинские следователи, искавшие Валентину Цывунину и тщательно анализировавшие похожие преступления. Зимой 2020-го Дирко снова допросили, а также еще раз провели биллинг его мобильника. Как выяснилось, сотовый находился неподалеку от места, где студентку видели в последний раз.Уже в колонии Дирко сознался и в этом преступлении. По его словам, он решил подвезти ее на недавно купленной "девятке". Затем все как по сценарию: ссора, убийство. Тело расчленил, останки разбросал по городу.Как и в случае с Викой, на суде Дирко настаивал, что и тут он ни при чем, а показания дал под давлением. Ему не поверили и приговорили к 21 году колонии строгого режима.Не исключено, что жертв на счету воркутинского дальнобойщика гораздо больше: сейчас следователи проверяют его на причастность к другим похожим исчезновениям.

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html

https://ria.ru/20210714/manyak-1741142071.html

кострома

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происшествия, кострома, мантуровский район, следственный комитет россии (ск рф), киров