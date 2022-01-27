https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769797744.html

В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате

В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате - РИА Новости, 27.01.2022

В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате

Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в Минском формате, Анкара готова оказать поддержку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:47

2022-01-27T14:47

2022-01-27T15:09

в мире

украина

турция

россия

анкара

стамбул

мид турции

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522e97e2b8572d63850933a996e6e6c4.jpg

АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в Минском формате, Анкара готова оказать поддержку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Ранее источник в МИД Турции заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Что касается переговоров в Минском формате, мы сказали, что если нам поступит запрос о том, сможет ли мы принять у себя, мы с удовольствием примем. В связи с тем, что некоторые стороны имеют проблемы с Белоруссией. Всех сторон формата, при их решении, готовы принять и оказать всякую поддержку. Никаких проблем не будет", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220127/dialog-1769798854.html

украина

турция

россия

анкара

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, турция, россия, анкара, стамбул, мид турции, мевлют чавушоглу, обсе, ситуация в днр и лнр