https://ria.ru/20220127/turtsiya-1769797744.html
В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате
В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате - РИА Новости, 27.01.2022
В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате
Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в Минском формате, Анкара готова оказать поддержку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:47
2022-01-27T14:47
2022-01-27T15:09
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анкара
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мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Турция готова принять у себя встречу РФ и Украины в Минском формате, Анкара готова оказать поддержку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Ранее источник в МИД Турции заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с участием "тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ"."Что касается переговоров в Минском формате, мы сказали, что если нам поступит запрос о том, сможет ли мы принять у себя, мы с удовольствием примем. В связи с тем, что некоторые стороны имеют проблемы с Белоруссией. Всех сторон формата, при их решении, готовы принять и оказать всякую поддержку. Никаких проблем не будет", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220127/dialog-1769798854.html
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в мире, украина, турция, россия, анкара, стамбул, мид турции, мевлют чавушоглу, обсе, ситуация в днр и лнр
14:47 27.01.2022 (обновлено: 15:09 27.01.2022)
В Турции заявили о готовности принять встречу в минском формате
В МИД Турции заявили о готовности принять встречу России и Украины в минском формате