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Туризм
https://ria.ru/20220127/turizm-1769741696.html
Эксперт назвала условие для снижения цен на летний отдых в Сочи
Эксперт назвала условие для снижения цен на летний отдых в Сочи - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт назвала условие для снижения цен на летний отдых в Сочи
Стоимость на проживание в сочинских отелях в летнем сезоне 2022 года может снизиться, если Турция и Египет будут открыты в этот период, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:56
2022-01-27T10:56
туризм
египет
турция
сочи
новости - туризм
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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Стоимость на проживание в сочинских отелях в летнем сезоне 2022 года может снизиться, если Турция и Египет будут открыты в этот период, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.Ранее в СМИ появилась информация о том, что отельеры российских курортов повысили цены на предстоящий летний сезон до 10%. При этом, по данным заместителя главы Сочи Инны Петуховой, в 2022 году курорт ожидает не менее 7 миллионов туристов."Если в 2022-м у россиян будет возможность проводить отпуск на курортах Турции и Египта, то спрос на объекты отдыха в Сочи может не просто снизиться, а рухнуть. В этой ситуации ни о каком повышении цен речи точно идти не может", - считает Калинина.При этом она уточнила, что на ценообразование сочинских отелей может повлиять не только доступность зарубежных курортов, но и такие факторы, как пандемия, рост инфляции в стране."С одной стороны, если в этом году продолжится рост инфляции, то у россиян может просто не быть денег на достойный отдых, что повлечет за собой снижение спроса и, как следствие, будет сдерживать цены на побережье", - заключила Калинина.
https://ria.ru/20220126/kruiz-1769624260.html
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египет, турция, сочи, новости - туризм
10:56 27.01.2022
 
Эксперт назвала условие для снижения цен на летний отдых в Сочи

Эксперт Калинина: цены на летний отдых в Сочи снизятся, если Египет и Турция будут открыты

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на набережной в районе пляжа Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 27 янв – РИА Новости. Стоимость на проживание в сочинских отелях в летнем сезоне 2022 года может снизиться, если Турция и Египет будут открыты в этот период, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что отельеры российских курортов повысили цены на предстоящий летний сезон до 10%. При этом, по данным заместителя главы Сочи Инны Петуховой, в 2022 году курорт ожидает не менее 7 миллионов туристов.
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"Если в 2022-м у россиян будет возможность проводить отпуск на курортах Турции и Египта, то спрос на объекты отдыха в Сочи может не просто снизиться, а рухнуть. В этой ситуации ни о каком повышении цен речи точно идти не может", - считает Калинина.
При этом она уточнила, что на ценообразование сочинских отелей может повлиять не только доступность зарубежных курортов, но и такие факторы, как пандемия, рост инфляции в стране.
"С одной стороны, если в этом году продолжится рост инфляции, то у россиян может просто не быть денег на достойный отдых, что повлечет за собой снижение спроса и, как следствие, будет сдерживать цены на побережье", - заключила Калинина.
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