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Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук - РИА Новости, 27.01.2022

Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

При покупке поддержанного автомобиля прежде всего, нужно проверить, исправна ли трансмиссия машины, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T02:25

2022-01-27T02:25

2022-01-27T02:27

общество

авилон

авто

россия

алексей балашов

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. При покупке поддержанного автомобиля прежде всего, нужно проверить, исправна ли трансмиссия машины, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Алексей Балашов.Для начала нужно прогреть автомобиль, отпустить педаль тормоза. У машины должен быть плавный медленный ход вперед, пояснил Балашов.Он также советует обратить внимание на наличие пробуксовок и ударов при переключении с передачи на передачу.Автоэксперт также указал на необходимость проверить уровень масла, оценить его цвет и состояние и добавляет: чтобы исключить серьезные неисправности, лучше диагностировать авто у официального дилера.

https://ria.ru/20220126/rezina-1769529347.html

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общество, авилон , авто, россия, алексей балашов