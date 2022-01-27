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Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук
Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук - РИА Новости, 27.01.2022
Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук
При покупке поддержанного автомобиля прежде всего, нужно проверить, исправна ли трансмиссия машины, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T02:25
2022-01-27T02:27
общество
авилон
авто
россия
алексей балашов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. При покупке поддержанного автомобиля прежде всего, нужно проверить, исправна ли трансмиссия машины, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Алексей Балашов.Для начала нужно прогреть автомобиль, отпустить педаль тормоза. У машины должен быть плавный медленный ход вперед, пояснил Балашов.Он также советует обратить внимание на наличие пробуксовок и ударов при переключении с передачи на передачу.Автоэксперт также указал на необходимость проверить уровень масла, оценить его цвет и состояние и добавляет: чтобы исключить серьезные неисправности, лучше диагностировать авто у официального дилера.
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общество, авилон , авто, россия, алексей балашов
02:25 27.01.2022 (обновлено: 02:27 27.01.2022)
 
Автоэксперт объяснил, как проверить коробку-автомат при покупке авто с рук

Автоэксперт Балашов: при покупке автомобиля с рук нужно проверить, исправна ли трансмиссия

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДевушка осматривает салон автомобиля
Девушка осматривает салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка осматривает салон автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. При покупке поддержанного автомобиля прежде всего, нужно проверить, исправна ли трансмиссия машины, рассказал агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Алексей Балашов.
Для начала нужно прогреть автомобиль, отпустить педаль тормоза. У машины должен быть плавный медленный ход вперед, пояснил Балашов.
Он также советует обратить внимание на наличие пробуксовок и ударов при переключении с передачи на передачу.

"Далее начинаем ускоряться и проверяем уже в динамике. Здесь все просто: если переключение передач происходит плавно, без ударов и пробуксовки, то значит, трансмиссия в принципе нормальная, работоспособная и в ближайшее время с ней ничего не произойдет", — продолжил Балашов.

Автоэксперт также указал на необходимость проверить уровень масла, оценить его цвет и состояние и добавляет: чтобы исключить серьезные неисправности, лучше диагностировать авто у официального дилера.
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ОбществоАвилонАвтоРоссияАлексей Балашов
 
 
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