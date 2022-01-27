https://ria.ru/20220127/translyatsiya-1769750297.html

На Олимпиаде в Китае используют мультикамерную систему трансляции матчей

На Олимпиаде в Китае используют мультикамерную систему трансляции матчей - РИА Новости, 27.01.2022

На Олимпиаде в Китае используют мультикамерную систему трансляции матчей

Инновационная мультикамерная система трансляции матчей, которую нагляднее всего можно описать словами "хоккейная Матрица", будет использована для показана... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:44

2022-01-27T11:44

2022-01-27T11:44

россия-китай: главное

олимпиада

китай

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МОСКВА, 27 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Инновационная мультикамерная система трансляции матчей, которую нагляднее всего можно описать словами "хоккейная Матрица", будет использована для показана хоккейных баталий на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.Как и в сцене уклонения от пуль в известном киберпанк-боевике для съемки в спорткомплексе "Укэсун" будет применяться целый массив камер, а выбрать интересный ракурс сможет сам зритель - на своем смартфоне.

https://ria.ru/20220124/repetitsiya-1769218929.html

китай

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олимпиада, китай