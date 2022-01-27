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ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах

ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах - РИА Новости, 27.01.2022

ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах

Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:37

2022-01-27T10:37

2022-01-27T11:16

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в регионах РФ и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости."Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР, а также Федеральной антимонопольной службе провести проверку на предмет выявления коллективного доминирования частных лабораторий на рынке", - говорится в обращении к председателю правительства.Так, ОНФ проводит выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе стоимости ПЦР-исследований. Уточняется, что представителями Народного фронта 18-19 января были проверены 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах РФ. По итогам мониторинга было зафиксировано, что стоимость теста ПЦР значительно разнится в зависимости от субъекта, говорится в обращении. Так, согласно представленным данным, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах Российской Федерации составляет более 2 тысяч рублей, в 11 регионах - более 2,5 тысячи рублей, в остальных регионах - не превышает 2 тысяч рублей. Так, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа - 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области - 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области - 3 100 рублей."Таким образом, разница в цене теста ПЦР может достигать 500 процентов", - подчеркнули в ОНФ.По мнению экспертов ОНФ, такая разница в стоимости теста ПЦР создаст неравные условия для больных новой коронавирусной инфекцией. Так, в ОНФ заявили, что могут присутствовать "признаки коллективного доминирования на рынке тестов ПЦР ряда частных медицинских организаций" из-за растущего спроса, а также ограниченного числа поставщиков материалов для тестов, что в свою очередь приводит к искусственному завышению стоимости теста ПЦР."Данная проблема усугубляется тем, что из-за наличия больших очередей на проведение теста ПЦР в государственных медицинских учреждениях граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения и, соответственно, оплачивать необходимые медицинские процедуры за свой счет", - пояснили в Народном фронте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/ptsr-1769046725.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, коронавирус в россии, общероссийский народный фронт, михаил мишустин, здоровье - общество, онф