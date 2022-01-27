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В МИД рассматривают контакты талибов в Осло как шаг к их признанию
В МИД рассматривают контакты талибов в Осло как шаг к их признанию - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД рассматривают контакты талибов в Осло как шаг к их признанию
Москва рассматривает контакты в Осло с талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) как шаг к их признанию, заявил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:58
2022-01-27T17:17
в мире
талибан
норвегия
осло
москва
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассматривает контакты в Осло с талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) как шаг к их признанию, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Обратили внимание на состоявшиеся на этой неделе в Осло контакты талибской делегации с официальными представителям ряда зарубежных стран, а также активистами афганского гражданского общества. Рассматриваем эти встречи, с одной стороны, как шаг в сторону международного признания движения талибов, с другой, как движение в направлении повышения доверия между правящим в Кабуле режимом и представителями других афганских общественно-политических кругов", - сказал Зайцев на брифинге.Посетившая ранее Осло делегация поблагодарила правительство Норвегии за "гостеприимство, содействие укреплению доверия, активизацию гуманитарной и экономической поддержки Афганистану", выразив надежду на продолжение подобных встреч в будущем.Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220127/afganistan-1769815921.html
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в мире, талибан, норвегия, осло, москва, мохаммад хасан ахунд
16:58 27.01.2022 (обновлено: 17:17 27.01.2022)
 
В МИД рассматривают контакты талибов в Осло как шаг к их признанию

В МИД рассматривают контакты талибов в Осло как шаг к их международному признанию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москва рассматривает контакты в Осло с талибами (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) как шаг к их признанию, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Обратили внимание на состоявшиеся на этой неделе в Осло контакты талибской делегации с официальными представителям ряда зарубежных стран, а также активистами афганского гражданского общества. Рассматриваем эти встречи, с одной стороны, как шаг в сторону международного признания движения талибов, с другой, как движение в направлении повышения доверия между правящим в Кабуле режимом и представителями других афганских общественно-политических кругов", - сказал Зайцев на брифинге.
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
16:10
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Посетившая ранее Осло делегация поблагодарила правительство Норвегии за "гостеприимство, содействие укреплению доверия, активизацию гуманитарной и экономической поддержки Афганистану", выразив надежду на продолжение подобных встреч в будущем.
Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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22 января, 12:52Захват власти в Афганистане талибами
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В миреТалибанНорвегияОслоМоскваМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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